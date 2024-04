Zwei Jugendliche in Neuhausen SH wegen Anschlagsplänen verhaftet

Zwei Jugendliche wurden in Neuhausen SH verhaftet, weil sie Anschläge planten. Beobachter sehen eine zunehmende Radikalisierung und offene Werbung für Islamisten auf Social Media.Spenden sammeln auf Tiktok: Ein Hamas-Kämpfer wirbt in einem Livevideo für die Unterstützung der Gruppe.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Die Jugendlichen tauschten sich über eine Chatgruppe aus und standen dabei mit Gleichgesinnten in Deutschland in Kontakt, wie die Bundesanwaltschaft bekannt gab. Dort unterhielten sich zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen sowie ein 15-jähriger Junge über Anschläge auf Synagogen. Bevor die Pläne in die Tat umgesetzt wurden, wurden auch sie verhaftet. Bei ihrer Radikalisierung hätten islamistische Influencer eine Rolle gespielt, gaben die Behörden bekannt.

Visar L. stand bereits 2018 vor Gericht. Weil er zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig war, wurde er nach Jugendstrafrecht zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Noch während der Probezeit rekrutierte er weiter Mitglieder und sammelte Geld für den IS. Visar L. traf sich in Neuhausen mit Gleichgesinnten. Weil er für den IS Mitglieder rekrutierte, wurde er im letzten Herbst erneut verurteilt.

Jugendliche Neuhausen SH Anschlagspläne Radikalisierung Islamisten

