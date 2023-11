Zwei Jahre im Amt: Gründungsdirektorium der Bundesstiftung Gleichstellung zieht positive Bilanz / Stiftung...

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in kürzester Zeit einen gut erreichbaren Ort in der Mitte Berlins für das ,Offene Haus der Gleichstellung' zu finden und ein hoch motiviertes, vielfältiges Stiftungsteam zu gewinnen, das Expertise und Herzblut vereint", erklären Lisi Maier und Dr. Arn Sauer."Parallel zu allen wichtigen Aufbauprozessen war es uns ein Anliegen, bereits in die inhaltliche Arbeit einzusteigen.

nach Berlin ein. Die zweitägige Fachveranstaltung brachte insgesamt mehr als 350 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und rund 300 digital Teilnehmende zusammen. Im Rahmen einer dreiteiligenwurden im Frühjahr/Sommer 2023 Schlüsselbegriffe sowie Chancen und Grenzen des Modells vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus stellte eineauf kommunaler Ebene gleichstellungspolitische Aspekte stärker berücksichtigen können.

Dr. Arn Sauer erläutert:"2024 wollen wir (Denk-)Räume für Gleichstellung schaffen und kontroverse Themen bei einer Veranstaltungsreihe im 'Offenen Haus der Gleichstellung' diskutieren.

