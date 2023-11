Zuwanderung im Südkanton - Es ziehen wieder mehr Menschen ins Tessin

Überalterter SüdkantonAnders klingt es bei Piero Marchesi. Für den Tessiner SVP-Präsidenten ist der jahrelange Schrumpfkurs seines Kantons kein Problem. «Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass die Bevölkerung wachsen muss», sagt er.

Schuld an dieser Misere ist laut dem SVP-Präsidenten die Personenfreizügigkeit. Sie sei dafür verantwortlich, dass die jungen Italiener den jungen Tessinern die Jobs wegnähmen. Niedrige GeburtenrateDie Südschweiz ist rekordmässig überaltert. Dazu gesellt sich eine rekordniedrige Geburtenrate. Dass die neu zugezogenen Italienerinnen und Italiener den Schrumpfprozess bremsen, beruhige sie darum nur mässig, sagt SP-Vizepräsidentin Laura Riget.

Das betont auch FDP-Präsident Alessandro Speziali. Er folgert: «Die Südschweiz muss attraktiv sein für junge Familien, gleichzeitig muss das Tessin Firmen anlocken und in die Bildung investieren.»

