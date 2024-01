Zusatzbeitrag für Sömmerungsbetriebe und neue Leistungen in der AHV/IV

Für Sömmerungsbetriebe wird neu ein Zusatzbeitrag ausgerichtet, wenn sie Herdenschutzmassnahmen gegen Grossraubtiere umsetzen. Cornelia Fürst PreviousNext AHV: Ein erster Teil der AHV-Revision tritt in Kraft. Für alle wird ein Teil-Vorbezug oder ein Teil-Aufschub der Rente möglich, was erlaubt, die Erwerbsarbeit schrittweise zu reduzieren.

Wer über das Referenzalter hinaus für Lohn arbeitet, kann neu wählen, ob er oder sie auf dem gesamten Einkommen AHV-Beiträge zahlen oder dies bis zum Freibetrag nicht tun will. AHV/IV: Die Invalidenversicherung (IV) finanziert neu Autismusbegleithunde für Kinder bis zum neunten Lebensjahr und Epilepsiewarnhunde für Kinder und Erwachsene. Die Ausdehnung auf die beiden weiteren Assistenzhundearten erfolgt laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nach umfassenden Abklärungen mit den Ausbildungsstätten für die Tiere. Zudem besteht ein Anspruch auf Assistenzhunde bei einer Mobilitätsbehinderung neu bereits ab einem Alter von 16 Jahren statt wie bisher ab 1





Datenschutzbeschwerde gegen Facebook- und Instagram-AbosDas Bezahl-Abo von Meta steht in der Kritik. Für einen Facebook- und Instagram-Account ohne Werbung fallen schnell mal 250 Euro jährlich an. Damit müsse man sich seine Grundrechte neuerdings kaufen, sagen Datenschützer.

«YB ist jetzt auch nicht so krass» – so stellt sich der FC St.Gallen auf das Spitzenspiel einErster gegen Dritter. Nur zwei Punkte dazwischen. Es ist das Spitzenspiel der 17. Runde der Super League: Young Boys gegen den FC St.Gallen. Nach dem überragenden Sieg unter der Woche gegen Yverdon gehen die Espen mit viel Selbstvertrauen nach Bern.

1:5 gegen Frankfurt: Ist Spielabsage Grund für Bayern-Debakel?Die Bayern blamieren sich mit 1:5 in Frankfurt. Mit vier Toren Unterschied verliert der FC Bayern eher selten. Die Suche nach Erklärungen beginnt.

Arbeitskampf in Skandinavien: Grenz­übergreifend gegen Elon MuskSeit Wochen schon streiken Arbeiter:innen in Schweden für einen Tarifvertrag bei Tesla. Immer mehr Gewerkschaften schliessen sich der Protestaktion an, auch in anderen Ländern.

Plagiatsvorwürfe gegen AfD-Chefin Alice WeidelDie «Süddeutsche Zeitung» erweist sich als zuverlässiges Kampagnenblatt. Nun steht AfD-Chefin Alice Weidel am Pranger. Die Leser haben das Spiel durchschaut. In ihrer Doktorarbeit von 2011 sollen angeblich 32 Plagiatsfragmente und achtzehn falsch gekennzeichnete Zitate enthalten sein.

Tausende Bauern protestieren in Berlin gegen SparmaßnahmenTausende Bauern haben sich vor dem Brandenburger Tor in Berlin eingefunden, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren. Die Spitzen der deutschen «Ampel»-Koalition haben eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt, bei der Milliarden eingespart werden müssen. Unter anderem werden Abgaben erhöht und Ausgaben gekürzt, was auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat.

