Züri Fäscht-Verantwortlichen wollen Volksfest nicht weiterführen

Die Züri Fäscht-Verantwortlichen wollen das Volksfest nicht weiter durchführen. Grund sind zunehmende Auflagen aus der Politik. Das sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch dazu.Die Arbeit im Trägerverein ist «Fronarbeit», sagt Albert Leiser. Es handle sich nicht um Banker-Löhne. Die Arbeit, die man leiste, sei eindeutig grösser als die Entlohnung dafür.«Ich lebe für die Stadt Zürich», sagt Leiser. Er sei Gemeinderat und leiste im Verein sozusagen Freiwilligenarbeit.

Die Stadt habe man vor rund zwei Wochen informiert, sagt Leiser. «Ich bin froh, dass es keine Leaks gab und wir gemeinsam die Information verkünden konnten.»«Es ist keine Zeit, um traurig zu sein», sagt Jeannette Herzog, Geschäftsleiterin VZV. Man habe immer gesagt, man müsse nach dem Züri Fäscht die Situation genau analysieren. «Wir hatten immer extrem Freude, das Fäscht zu organisieren.» Die Zeichen, die am Wegrand stehen, gelte es nun aber zu berücksichtigen. Der VZV sei bei der Neukonzeption mit der Stadt aber nicht beteilig

BERNERZEİTUNG: Der SCB ist nicht mehr Europas Liebling: CEO Lüthi: «Das interessiert mich nicht»Die Kölner Haie lösen den SCB als Zuschauermagnet Nummer 1 in Europa ab. Für Geschäftsführer Marc Lüthi kein Problem. Wird die Stehrampe bald verkleinert?

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Ranger müssen Natursünder anzeigen und die Polizei rufen – Bussen dürfen sie weiterhin nicht verteilenDer Grosse Rat hat ein Postulat, das Rangern am Hallwilersee und im Reusstal erlauben wollte, Bussen an Natursünder zu verteilen, mit 77 zu 50 Stimmen abgelehnt. Eine Mehrheit fand, die heutige Regelung, dass nur Angestellte von Kanton und Gemeinden fehlbare Personen büssen dürfen, sei richtig.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

SRFNEWS: Balthasar Glättli tritt als Präsident der Grünen nicht mehr zur Wiederwahl anBalthasar Glättli erklärt in einem Interview die Gründe für seinen Rücktritt als Präsident der Grünen und spricht über seinen Anteil an der Wahlschlappe der Partei.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: «Wir wollen nicht Güllener sein»: Synode bewilligt Rügel-Verkauf – und verzichtet auf satte 1 Million FrankenNach einer engagiert geführten Diskussion genehmigt die Synode den Verkauf des Tagungshauses Rügel ob Seengen – allerdings nicht an die meistbietende Interessentin.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Nicht mehr erwünscht: Junge SVP Thurgau schliesst rechtsextremes Mitglied ausIn den Reihen der Jungen SVP Thurgau konnte sich unbemerkt ein Mitglied einnisten, das der rechtsextremen Gruppe «Junge Tat» angehört. Das brachte den Vorstand arg in Bedrängnis. Nun hat er entschieden, das rechtsextreme Mitglied aus der Partei auszuschliessen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

SRFNEWS: Macron landet und die Sonne bricht durch – bald auch bilateral?Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde mit militärischen Ehren in Bern empfangen. Eindrücke vom Auftakt des Staatsbesuches.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »