Zürcher Tram erfasst Fussgänger: Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen kam es im Kreis 6 zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 14 und einem Fussgänger, berichtet die Stadtpolizei Zürich. Der Passant wurde beim Überqueren der Strasse kurz nach acht Uhr auf Höhe Sumatrasteig von einem Flexity-Tram der Linie 14 erfasst. Der Rentner erlitt bei der Kollision noch unbekannte Verletzungen und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden.

Um den Unfallhergang abzuklären und fotografische, massliche und materielle Beweise zu sichern, rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Unfall an der Stampfenbachstrasse, Höhe Sumatrasteig, vom 30. Oktober 2023, kurz nach acht Uhr machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.

