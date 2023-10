Zürcher SP nominiert Jositsch ++ Auch Wermuth verzichtet auf Berset-Nachfolge ++ Meldefrist endet am Sonntag

SP will den Sitz des Freiburgers verteidigen Die Delegierten der SP Kanton Zürich haben am Donnerstagabend Daniel Jositsch zur Nomination auf das Ticket der SP-Bundeshausfraktion und zur anschliessenden Wahl in den Bundesrat empfohlen. Der Entscheid fiel «mit grossem Mehr», wie es in einer Mitteilung heisst. Sprich: Es gab auch Stimmen gegen Jositsch.

Daniel Jositsch hat als erster seine Kandidatur für den frei werdenden Sitz von Alain Berset angemeldet. Er geniesst im Volk laut einer kürzlich publik gewordenen Umfrage die meisten Sympathien. Dies im Gegensatz zur SP-Fraktion im Bundeshaus, wo ihm sein Beharren auf einer Kandidatur bei der Ersatzwahl für die zurückgetretene Bundesrätin Simonetta Sommaruga noch immer viel Kritik einträgt.Ging es um die Nachfolge von Alain Berset, fiel immer wieder auch sein Name.

Am Sonntag wurde Daniel Jositsch mit Glanzresultat für die SP in den Ständerat wiedergewählt. Nun steht der nächste Schritt an. Seine Kantonalpartei will ihn zu Handen der Bundeshausfraktion als Bundesratskandidaten nominieren. Wie die Partei schreibt, wird das an der Delegiertenversammlung vom Donnerstag passieren. headtopics.com

Gewerkschaftsboss Maillard begründet seinen Nichtantritt mit grossem Projekten in nächster Zeit. Er glaube, «dass wir trotz der für die SVP günstigen Ergebnisse dieses Wochenendes unser Land mit den Abstimmungen im nächsten Jahr verändern können», sagt er im Artikel. Auch denke er, «dass es ein Deutschschweizer sein wird, und zweitens bin ich nicht vom Bundesrat besessen, wie es oft gesagt wird».

Nordmann ist nach Daniel Jositsch, Beat Jans, Matthias Aebischer und Jon Pult der fünfte Mann, der sich um die freiwerdende Stelle als Bundesrat bewirbt. Bis am 29. Oktober können sich weitere Kandidatinnen und Kandidaten melden. Dann entscheidet die Fraktion darüber, welche Kandidaturen sie unterstützt.«Ich habe auch der Deutschschweiz etwas zu bieten», sagt Nordmann, als man darauf anspricht, dass er der zweite welsche SP-Bundesrat wäre. headtopics.com

