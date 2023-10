Zürcher Landwirtschaft: Martin Hübscher zieht in den Nationalrat ein

Sie vertreten die nächsten vier Jahre die Zürcher Landwirtschaft in Bern: die SVP-Nationalräte Martin Haab (links) und Martin Hübscher. (Bild: Viktor Dubský)

Im Kanton Zürich blieb es am Sonntag bis zum Schluss spannend. Um 22 Uhr war dann klar: Der Landwirt und SVP-Kantonsrat Martin Hübscher zieht neu in den Nationalrat ein und folgt seinem Partei- und Berufskollegen Martin Haab. Hübscher ist aus Sicht der Ostschweizer Landwirtschaft das einzige neue Gesicht im Nationalrat.

Die Bauernverbände der Region Zentralschweiz und Aargau sind zufrieden mit den Wahlergebnissen. Vor allem im Agrarkanton Luzern ging die Strategie voll auf.Mit den eidgenössischen Wahlen vom vergangenen Sonntag nimmt der Frauenanteil im Parlament ab und der Nationalrat ist ergraut. Doch es gibt auch Ausnahmen.Die Schweiz wird früher oder später nicht um die grüne Gentechnik herum kommen. headtopics.com

Weiterlesen:

BauernZeitung1 »

Phosphor in der Landwirtschaft: Eine globale Analyse des Phosphoreintrags in SeenEine vom SNF geförderte Analyse zeigt, dass die Verwendung von Phosphor in der Landwirtschaft zu einem Dilemma führt. Der Eintrag von Phosphor ins Wasser schadet nicht nur den Seen, sondern führt auch zur Verknappung dieses essentiellen Stoffes für die Landwirtschaft. Eine internationale Studie hat nun rekonstruiert, wieviel Phosphor in den letzten Jahrtausenden von Böden in die Seen geschwemmt wurde. Die Forschenden nutzten Sedimentanalysen von 108 Seen weltweit, um eine globale Hochrechnung des Phosphoreintrags zu erstellen. Weiterlesen ⮕

Studie: Phosphoreintrag in der Landwirtschaft hat sich versechsfachtLaut einer Studie des Schweizerischen Nationalfonds hat sich der jährliche globale Phosphoreintrag durch die Industrialisierung und den Einsatz von phosphorhaltigen Düngemitteln versechsfacht. In den letzten 12.000 Jahren haben sich weltweit 2,7 Milliarden Tonnen Phosphor in den Seesedimenten abgelagert. Weiterlesen ⮕

Vier der neun Luzerner Nationalrät(innen) sind wieder bäuerlichDer Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) freut sich über die Rückkehr von vier bäuerlichen Nationalräten. Die gemeinsamen Anstrengungen im Wahlkampf haben sich gelohnt. Weiterlesen ⮕

Martin Arregger wird Leiter der Region Mittelland der Credit SuisseMartin Arregger übernimmt ab dem 1. Oktober 2022 die Leitung der Region Mittelland der Credit Suisse. Er ist seit 2001 für die Bank tätig und verantwortlich für das Private Banking in der Region Mittelland. Sein Vorgänger Roland Schaller konzentriert sich auf das Firmenkundengeschäft der Region. Weiterlesen ⮕

Der neue Glöckner von St. MartinFlorian von Bidder steht vor seiner Premiere als Messeglöckner und wird die Herbstmesse zum ersten Mal einläuten. Weiterlesen ⮕

Nationalratspräsident Martin Candinas ist auch ein bisschen Solothurner: «Habe gar keine andere Wahl»Der «höchste Schweizer», Martin Candinas, vertritt den Kanton Graubünden. Doch der Mitte-Nationalrat, soeben mit einem Glanzresultat wiedergewählt, hat auch enge Beziehungen zu Solothurn. Nicht als einziger Politiker aus dem Bergkanton. Weiterlesen ⮕