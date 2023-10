Zürcher Kantonalbank begrenzt Boni und erhöht Fixlöhne

Die Zürcher Kantonalbank ZKB begrenzt die Boni und erhöht die Fixlöhne. Trotz Gewinnsprung deckelt die Staatsbank die gesamte variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 im Grundsatz auf dem Niveau des Jahres 2022.

«Damit wird die variable Vergütung vom Gewinnsprung für das Gesamtjahr 2023 entkoppelt, mit dem die Bank angesichts des guten Halbjahresresultats rechnen kann», teilte die ZKB am Freitag in einem Communiqué mit. Dies habe der Bankrat entschieden. Bonusberechtigt waren bei der ZKB im letzten Jahr gut 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wäre das Geld gleichmässig an sie ausbezahlt worden, hätte jeder und jede fast 70’000 Franken bekommen.

Gleichzeitig werde die fixe Vergütung per 1. Januar 2024 auf ein marktgerechteres Niveau angepasst. Infolge der guten Geschäftsergebnisse der letzten Jahre seien die Boni kontinuierlich angestiegen, die fixen Grundsaläre seien hingegen über die letzten Jahre grundsätzlich konstant gehalten worden und lägen aktuell im Branchenvergleich tendenziell unter dem Markt. headtopics.com

