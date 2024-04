Zürcher Hauptbahnhof ist der beste Bahnhof Europas

Durchschnittlich wuseln 399'000 Fahrgäste an Werktagen durch den Hauptbahnhof in Zürich. Aufgrund seiner Passagierfreundlichkeit sowie den guten Einkaufsmöglichkeiten wurde er schonmal zum besten Bahnhof Europas gewählt. Bei einem neuen Ranking schafft er es erneut an die Spitze – sowohl in der Gesamtbewertung, als auch in einer einzelnen Kategorie.

Bei der Analyse des Rankings wurden die 30 verkehrsreichsten Bahnhöfe Europas anhand von Faktoren wie Fahrgastbewertungen, Anzahl der Gleise und Passagiere, Nähe zum Flughafen und Popularität in den sozialen Medien analysiert. Das Ranking wurde von Bounce, einem Gepäckaufbewahrungsanbieter, erstellt. Das sind die zehn beliebtesten Bahnhöfe Der Zürcher Hauptbahnhof schafft es im Ranking knapp vor den Gare du Nord in Paris und setzt sich unter anderem auch gegen den Hauptbahnhof Frankfurt durch. In der untenstehenden Tabelle siehst du die zehn Sieger des Rankings in der Gesamtübersich

