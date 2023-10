Zürcher Anklage fordert fast 10 Jahre Freiheitsstrafe für Brian

Der Zürcher Staatsanwalt hat am Montag vor Bezirksgericht Dielsdorf eine unbedingte Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 7 Monaten für den 28-jährigen Brian gefordert. Eine Verwahrung fordert der Staatsanwalt nicht. Deshalb könnte Brian bald frei kommen.Brian muss sich wegen einer ganzen Reihe von Angriffen vor Gericht verantworten. Tatort war das Gefängnis Pöschwies. Der Prozess findet aber ohne den 28-Jährigen statt. Er ist dispensiert.

Die Staatsanwaltschaft klagt Brian wegen 30 Angriffen auf Gefängnismitarbeiter und Mithäftlinge im Gefängnis Pöschwies in Regendsdorf ZH an. Beim schwersten neu angeklagten Delikt soll Brian eine Glasscherbe in Richtung eines Aufsehers geworfen haben. Dieser sei oberhalb des Auges verletzt worden.

Daneben geht es um drei einfache Körperverletzungen, sieben Sachbeschädigungen mit einer Schadenssumme von rund 22'000 Franken, fünf Drohungen und 19 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Seine Anwälte argumentieren, dass die rigiden Haftbedingungen die Ursache für die Angriffe gewesen seien. headtopics.com

