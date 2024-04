Zunahme der Anfragen von beunruhigten Eltern wegen Kindsentführungsversuchen

Aufgrund mutmasslicher Kindsentführungsversuche in Nachbarkantonen sind bei der Schaffhauser Polizei in den letzten Tagen vermehrt Anfragen von beunruhigten Eltern eingegangen. Aktuell hat die Schaffhauser Polizei keine entsprechenden Vorfälle registriert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Präventionsbroschüre „Ihr Kind alleine unterwegs – so schützen Sie es trotzdem!“.

In den letzten Märztagen 2024 haben sich mehrere Eltern ratsuchend bei der Schaffhauser Polizei gemeldet, da sie von mutmasslichen Kindsentführungsversuchen in Nachbarkantonen vernommen haben und hierdurch beunruhigt wurden. Die Schaffhauser Polizei nimmt diese Thematik sehr ernst. Aktuell sind im Kanton Schafhausen keine entsprechenden Vorfälle registriert.Kinder sollen im Alltag Respekt erfahren und Selbstvertrauen entwickeln. Machen Sie Ihrem Kind bewusst, dass es eine eigene Persönlichkeit mit Grenzen ist, über die es selbst bestimmen darf und „nein“ sagen kan

