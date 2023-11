'Zum Glück haben wir in der Schweiz keinen Overtourism'

Natürlich lassen sich einige punktuelle Anstürme von Tourist:innen nicht immer vermeiden, aber die lokalen Behörden sind durchaus in der Lage, solche aussergewöhnlichen Situationen relativ schnell und effizient zu bewältigen.Die 63-jährige Bündnerin Brigitta M. Gadient ist von Beruf Juristin und sass von Januar 1995 bis Dezember 2011 im Nationalrat (zuerst für die SVP, später für die BDP).

Absolut nicht! Die Erhöhung um drei Millionen im Vergleich zu den vorherigen vier Jahren ist in Wirklichkeit eine erhebliche Reduzierung, insbesondere wegen der Inflation.Ausserdem nehmen unsere Aufgaben und Aktivitäten immer mehr zu, wie z. B. die Förderung des nachhaltigen Tourismus. Wir sind leider Opfer von Haushaltskürzungen in alle Richtungen geworden. Wir müssen den Gürtel ernsthaft enger schnallen.

Beispielsweise kann eine unserer Kampagnen darauf abzielen, ein bestimmtes Segment von Tourist:innen aus einem bestimmten Land zu einer bestimmten Zeit des Jahres in eine bestimmte Region der Schweiz zu locken.

Möchten Sie generell vor allem Tourist:innen aus dem Inland, aus Nachbarländern oder aus entfernten Ländern anziehen? Wir haben vier Ebenen definiert: Schwerpunktmärkte (mit mindestens einer Million Hotelübernachtungen pro Jahr), aktive Märkte (mit mehr als 100'000 Übernachtungen),"Antennen" (mit mehr als 40'000 Übernachtungen) und aufstrebende Märkte (mit einem noch zu bewertenden Potenzial für die Entwicklung der Übernachtungszahlen).

