Zum 125-Jahr-Jubiläum: Confiserie Beschle eröffnet neue Filiale

Die neue Filiale wird voraussichtlich ab dem 1. Dezember 2023 geöffnet sein und «eine breite Palette exquisiter Confiserie-Produkte und handgefertigter Köstlichkeiten anbieten». Die Confiserie Beschle ist für ihre Pralinés, Gebäck und Desserts sowie Backwaren bekannt.

«Nach einer eher schwierigen jüngsten Vergangenheit mit wechselnden Besitzern ist unter der Wyniger-Gruppe die Sanierung des Unternehmens gelungen», wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Die Eröffnung der neuen Filiale soll nun ein erster Schritt sein, um die Zukunft aktiv anzugehen und die Marke Beschle in Basel zu stärken.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: 125 Jahre alte Dampflok hebt ab: 300-Tonnen-Kran hebt Stahlross aus einem Garten in RorschacherbergDie ehemalige Baulok vom Flughafen in Kloten steht seit 1963 im Garten der Familie Keller in Rorschacherberg. Am Montag wurde sie aus ihrem Unterstand gezogen, mit einem Pneukran auf einen Tieflader gehoben und nach Winterthur gefahren. Dort wird sie vom neuen Besitzer, Daniel Rutschmann, wieder fahrtüchtig gemacht.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: 125 Jahre alte Dampflok hebt ab: 300-Tonnen-Kran zieht Stahlross aus einem Garten in RorschacherbergDie ehemalige Baulok vom Flughafen in Kloten steht seit 1963 im Garten der Familie Keller in Rorschacherberg. Am Montag wurde sie aus ihrem Unterstand gezogen, mit einem Pneukran auf einen Tieflader gehoben und nach Winterthur gefahren. Dort wird sie vom neuen Besitzer, Daniel Rutschmann, wieder fahrtüchtig gemacht.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jäggi-Jubiläum: «Schmuck führt durch ganze Lebensgeschichten»Am 1. November 1923 wurde Hans Jäggi-Schwaller Besitzer eines Churer Uhren- und Optikergeschäftes. Heute feiert sein Urenkel Nicholas Jäggi das 100-jährige Familienunternehmen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Das Zollmuseum am Luganersee feiert Jubiläum mit SonderausstellungDas Zollmuseum am Luganersee feiert sein Jubiläum mit einer Sonderausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Liechtensteinischen Landesmuseum entstanden ist. Die Ausstellung zeigt unter anderem die besondere Farbe des Luganersees im Jahr 2024, die durch blühende Algenpopulationen entstand. Die Eröffnung fand in Anwesenheit hochrangiger Gäste wie Bundesrat Ignazio Cassis und Aussenministerin Dominique Hasler statt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Krebs-Forschungsprojekt des Kantonsspitals erhält Viertelmillion +++ Neue Geldquellen für die Stiftsbibliothek? +++ Gallusmarkt feiert 40-Jahr-JubiläumNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – 50 Filme – zu 5 Franken»: Zum 100-Jährigen der Zuger Kinos gibt es einen vielseitigen FilmmarathonZuger Kinos feiern ihr 100-Jähriges mit einem Sonderprogramm

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕