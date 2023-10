Zugunglück in Indien: 13 Tote und 25 Verletzte

Rettungskräfte und andere am Unfallort im Bezirk Vizianagaram des Bundesstaats Andhra Pradesh. (29. Oktober 2023) Im Süden Indiens sind am Sonntag zwei Passagierzüge zusammengestossen. Wie Behördenvertreter mitteilten, kamen 13 Menschen ums Leben, 25 weitere wurden verletzt. Wie der Bahnbeamte Saurab Prasad sagte, fuhr im Bezirk Vizianagaram des Bundesstaats Andhra Pradesh ein einfahrender Zug auf einen stehenden Zug auf. Mindestens drei Waggons seien dabei entgleist.

Der Ministerpräsident von Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, rief dazu auf, so viele Krankenwagen wie möglich zu der Unfallstelle zu entsenden. Zudem ordnete er weitere Hilfsmassnahmen an. Zugunglücke sind in Indien keine Seltenheit. Häufig gehen sie auf menschliches Versagen oder veraltete Signalanlagen zurück. Bei einem der tödlichsten Zugunglücke seit Jahrzehnten kamen im Juni mehr als 280 Menschen ums Leben, als zwei Passagierzüge im Osten des Landes ineinander krachten.

