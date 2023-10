Zug - Ambri 2:3

Zug – Ambri 2:3Der EV Zug ist doch noch zu schlagen. Nach sechs Siegen in Folge mussten die Zentralschweizer im Heimspiel gegen den HC Ambri-Piotta wieder einmal als Verlierer vom Eis. Das Unheil aus Sicht des EVZ nahm schon früh seinen Lauf. Alex Formenton (6.) und André Heim (11.) brachten die Gäste aus der Leventina im Startdrittel mit 2:0 in Führung.

ZSC Lions – Lugano 1:3Seine Siegesserie ausbauen konnte der HC Lugano. Die Tessiner bezwangen die ZSC Lions auswärts mit 3:1 und fuhren den sechsten Erfolg de suite ein. Nach dem Gegentreffer durch Sven Andrighetto in der 10. Minute liess die Reaktion der Gäste lange auf sich warten. Erst in der 34. Minute glich Calvin Thürkauf die Partie aus, Julian Walker machte wenig später die Wende perfekt. Daniel Carr konnte für die Luganesi in der 47. Minute erhöhen.

Lakers – Davos 3:2 n.V.Dank Tyler Moy haben die Lakers nach zwei Niederlagen in Folge zum Gewinnen zurückgefunden. Der Nati-Stürmer sorgte in der 4. Minute der Verlängerung für die Entscheidung, nachdem er schon im Startdrittel bei einem Mann mehr auf dem Eis zur Führung eingenetzt hatte. Nach Enzo Corvis Ausgleich (24.) gingen die St. Galler durch Nico Dünner in der 37. Minute erneut in Front, mussten jedoch im 3. Abschnitt ein weiteres Mal den Ausgleich hinnehmen. headtopics.com

Lausanne – Kloten 3:0Kloten findet weiterhin nicht aus der Negativspirale. Die Flughafenstädter kassierten auswärts in Lausanne bereits die 4. Niederlage nach 60 Minuten in Serie. Dabei wurde das Hauptproblem erneut ersichtlich: Kloten schiesst zu wenig Tore. Trotz 24 Torschüssen konnten die Gäste Lausannes Neuling im Tor Kevin Pasche kein einziges Mal überwinden. So durfte der 20-Jährige in seinem ersten National-League-Spiel gleich seinen ersten Shutout feiern.

Weiterlesen:

srfsport »

Spitzenspiel in der Handball-Nationalliga A der Frauen: LK Zug gegen LC BrühlDie beiden Tabellenersten treffen in der siebten Runde aufeinander. Der LK Zug empfängt den LC Brühl und kann bei einem Sieg mit den Gegnerinnen gleichziehen. Weiterlesen ⮕

In Luzern und Zug: Vorstösse gegen Fessel-Regeln der PolizeiBis anhin konnten die Luzerner sowie die Zuger Polizei Personen bei Polizeitransporten beliebig fesseln. Das soll sich ändern – dabei hat Luzern die Nase vorn. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Der Traum vom Eigenheim in Zug: Nur für wenige erschwinglichIm Kanton Zug ist der Kauf eines Eigenheims für weniger als fünf Prozent der 30- bis 50-Jährigen erschwinglich. Ein Reihenhaus in Cham steht zum Verkauf, doch der Preis von 1,72 Millionen Franken macht den Kauf für die meisten unerschwinglich. Laut den Tragbarkeitsregeln der Banken müsste man jährlich rund 300.000 Franken verdienen, um sich den Hauskauf leisten zu können. Weiterlesen ⮕

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕