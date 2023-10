Zufikon: Stimmberechtigte fordern umfangreichere Investition in Schulraumplanung

Das erlebt man nicht oft, dass die Stimmberechtigten eine umfangreichere Investition fordern, als dies der Gemeinderat vorschlägt. So geschehen am Donnerstagabend in Zufikon an der Infoveranstaltung des Gemeinderates zur Schulraumplanung.

Aber von Beginn weg: Zufikon wächst. Das zeigt die Schulraumplanung, die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat. Diese rechnet vor, dass die Gemeinde, die heute 4500 Einwohnende zählt, im Jahr 2032 auf 5360 und 2042 auf 5580 Personen anwachsen wird.Das hat Auswirkungen auf die Schule und die Klassen. Im Jahr 2032 soll die Primarschule von heute 15 auf 18 Klassen anwachsen. Hinzu kommt, dass es für die Umsetzung des Lehrplans 21 zusätzlichen Unterrichtsraum benötigt.

Wo die neue Doppelturnhalle auf dem Schulhausareal genau zu stehen kommt, ist noch nicht definiert. Das will man den Planern überlassen. Möglich ist entweder, dass die Halle in einem Anbau gemeinsam mit dem Schulraum realisiert wird, oder, dass sie als eigenständiges Gebäude auf dem Areal zu stehen kommt. headtopics.com

Fest steht aber, was Rück- und Neubau kosten werden: 23,9 Mio. Franken. An der kommenden Gemeindeversammlung vom 16. November wird der Gemeinderat einen Planungskredit von 500’000 Franken beantragen. Dass dieser kommentarlos durchgewinkt wird, ist nicht zu erwarten. Die Diskussion, welche die rund 50 Zufikerinnen und Zufiker im Anschluss an die Präsentation führten, zeigte auf, dass die Meinungen im Hinblick auf die Doppelturnhalle weit auseinandergehen. «Warum lässt man die Turnhalle B nicht einfach stehen? Es gibt doch bis in 20 Jahren bestimmt mehr Vereine in Zufikon, die froh sind um Platz», schlug ein Zufiker vor.

