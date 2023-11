Zuckersüsser Nachwuchs bei den Zwergzebus im Zolli: Das Jungtier springt schon frech im Gehege herum

Die Tierpflegenden bemerkten bereits am Morgen, dass sich die Geburt ankündigte. Trotzdem liessen sie die Kuh wie gewohnt auf die Aussenanlage – unter Beobachtung natürlich. Dort wurde das Kleine schliesslich auch geboren. «Es ist auch etwas Schönes für die Besuchenden, dass sie wirklich bei der Geburt zuschauen konnten», sagt Kathrin Rapp, Kuratorin des Kinderzollis.Der kleine bucklige Kumpane und seine Mutter sind wohlauf.

Beide Tiere sind bis jetzt namenlos. Doch eines steht bereits fest: der Anfangsbuchstabe des Zebu-Männchens. Denn bei Jungtieren, die im Basler Zoo geboren werden, gibt es eine bestimmte Regel, die sich jährlich nach dem Alphabet richtet. «Aktuell sind wir im Jahr vom ‹U›», sagt Rapp. Bei der Namensgebung der Lamastute ist die Fantasie der Kinder gefragt, denn die dürfen die Namen der neuen Tiere im Kinderzolli bestimmen.

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.Der Globus in der Hand von Finanzakrobaten: René Benkos Geschäfte treffen mehrere Kantonalbanken

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SCHWEIZERBAUER: Elf Wolfsrudel haben NachwuchsIn Graubünden haben sich in diesem Jahr elf von zwölf Wolfsrudeln fortgepflanzt. Die Wildhut konnte bisher 46 Welpen nachweisen. Bis auf das Oberengadin leben nun Wolfsrudel in allen Bündner Talschaften.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Interview zur israelischen Bodenoffensive: «Jeder tote Hamas-Terrorist wird ersetzt»Militärexperte Mauro Mantovani bezweifelt, dass die israelischen Streitkräfte die Hamas endgültig ausschalten können. Die Terrororganisation verfüge über panzerbrechende Munition und ein grosses Nachwuchs-Reservoir.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Necati Öziri: «Traurig, dass das schon als feministisch gilt»Sein Debüt «Vatermal» über einen vaterlosen jungen Mann stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. In Zeiten der Verrohung müsse die Kunst zeigen, dass die Welt so nicht sein dürfe, sagt Öziri.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Leidenszeit definitiv vorbei - Lehmann zur Nati-Premiere: «War schon lange mein Ziel»Marco Lehmann erhält während des SRF-Interviews das Aufgebot von Trainer Patrick Fischer.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

CASHCH: SNB-Jordan: Optionen für Credit Suisse wurden schon im Herbst 2022 geprüftDie Behörden haben SNB-Chef Thomas Jordan zufolge bereits im Herbst 2022 verschiedene Möglichkeiten zur Rettung der Credit Suisse untersucht. Jordan mahnt Anpassungen an die Regulierung an.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: «Zu wirtschaftliches Papier», «Kontrollen fehlen jetzt schon»: Innerrhoder Tourismusbericht in der KritikDer Bericht zur Tourismuspolitik in Appenzell Innerrhoden stösst den Umweltverbänden sauer auf. Zu wenig seien die Anliegen von Landschaft und Natur berücksichtigt worden. Am Montagabend lud der Naturverbund zu einer Diskussionsrunde nach Appenzell.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕