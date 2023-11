Zu viele Kurven: Italienerin bringt Kind auf Bergstrasse zur Welt

Auf dem viel zu langen Weg ins Spital hat eine 30 Jahre alte Italienerin ihr erstes Kind schliesslich auf einer Bergstrasse. Bei der Frau aus dem Bergdorf Badia Pratiglia in den Apenninen östlich von Florenz hatten in der Nacht die Wehen eingesetzt, wie die Rettungsdienste am Mittwoch mitteilten.machte sie sich auf den Weg in die Provinzhauptstadt Arezzo – eine Strecke von 57 Kilometern mit sehr vielen Kurven. Gegen 4.00 Uhr am Morgen riefen die Frauen mit dem Handy beim Notruf an.

