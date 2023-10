ZSC-Trainer Marc Crawford im Spitzenkampf gegen Fribourg: Der 62-Jährige, der die Jungen mit seinem Instinkt auf Trab hält

Chef der Zürcher Löwen: Unter Trainer Marc Crawford müssen auch die Grossen um einen Platz im Team kämpfen.So schön der Samstag für die Spieler der ZSC Lions mit dem 3:1-Sieg in Freiburg endete, so unangenehm hatte er begonnen.

Marc Crawford liess sie am Morgen nochmals deutlich hören, dass er mit dem Effort am Vorabend bei der 1:3-Heimniederlage gegen Lugano nicht zufrieden gewesen war. Der Cheftrainer tat danach das, was er zuletzt immer wieder schon während der Partien tat: Er stellte die Sturmlinien um, kreierte Neues wie auch bereits kurzfristig Ausprobiertes. Crawford, mit 62 Jahren ältester Coach der Liga, ist im Instinktodus und hält alle auf Trab.

Fribourg-Gottéron gewinnt gegen GenfFribourg-Gottéron besiegt Meister Genf in einem spannenden Spiel mit 4:3 nach Penaltyschießen. Die Verfolger ZSC Lions und EV Zug verlieren ihre Spiele. Weiterlesen ⮕

Ungleiches Duell im Letzigrund - Der Aufsteiger kann beim FCZ nur auf ein Schlussfurioso hoffenDer intensive Spitzenkampf in der Super League endet torlos. Weiterlesen ⮕

Spitzenkampf geht an die Lions – EVZ besiegt SCB nach PenaltysDie ZSC Lions gewinnen beim Leader Fribourg-Gottéron mit 3:1. Der EV Zug schlägt Bern erneut nach Penaltyschiessen. Weiterlesen ⮕

ZSC Lions verlieren gegen HC LuganoDer ZSC Lions verliert gegen den HC Lugano und verpasst die Chance auf ein besseres Resultat. Das Team von Trainer Marc Crawford kann keine konstante Leistung über 60 Minuten abrufen. Weiterlesen ⮕

ZSC Lions gewinnen Spitzenspiel in Freiburg24 Stunden nach der Heimniederlage gegen Lugano gewinnen die ZSC Lions (2.) das Spitzenspiel in der… Weiterlesen ⮕

ZSC-Sieg in Freiburg: Die Lions überzeugen beim SpitzenspielDie Zürcher gewinnen dank aufsässigem Spiel bei Leader Fribourg-Gottéron mit 3:1. Weiterlesen ⮕