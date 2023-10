Zoës neuer Song «Ok» und Lizzysloaf: Neue Musik in der Sendung

Wir sind beeindruckt, wie schnell sie zwischen den Sprachen hin und her switchen kann! Um was es im Song «Ok» geht und wie es Zoë geschafft hat sich drei Stunden (!) in einer Toilette einzusperren - was für sie nicht untypisch ist - das hören wir in der heutigen Sendung.

Und: Wir stellen euch Lizzysloaf vor. Eine Band, die aus den Sleepers von Dennis Kiss & The Sleepers bestehen. Dennis Kiss geht seit einer Weile seinen eigenen Weg (hört) und aus zwei Mitgliedern der Sleepers-Band ist nun Lizzysloaf entstanden. Nebst ihrer Debütsingle gibt's ausserdem einen sehr schönen und verliebt klingenden neuen Song von Marius Bear & einen neuen Track von Mercee.

