ZKB steuert auf Rekordgewinn zu - Boni werden gedeckelt

Die ZKB steuert auf einen Rekordgewinn zu. Damit die Boni nicht auch explodieren, werden sie auf dem Niveau von 2022 gedeckelt. «Damit wird die variable Vergütung vom Gewinnsprung entkoppelt», teilte die Bank am Freitag mit. Allein. Davon entfiel etwa die Hälfte auf die fixe Vergütung.

Mit den neuen Jahr 2024 stellt die Bank das Vergütungsmodell auch neu auf. Mitarbeitende erhalten dann mehr Fixlohn anstelle von Boni. Dadurch werde die fixe Vergütung auf ein marktgerechteres Niveau angepasst, heisst es.In der Umsetzung sieht das so aus: Den Mitarbeitenden wird ein Teil der variablen Vergütung abgezogen und dem Fixlohn gutgeschrieben, in einem Beispiel etwa 1000.

Durch die guten Geschäftsergebnisse der ZKB in den vergangenen Jahren habe der Stellenwert der variablen Vergütung stetig zugenommen, sagte der Sprecher weiter. Der Bankrat sei nun zu dem Entschluss gekommen, den fixen Lohnanteil wieder stärker zu gewichten.Gleichzeitig will die ZKB das Vergütungsmodell für hohe Kader stärker auf die langfristigen wirtschaftlichen Interessen auszurichten. headtopics.com

Diese langfristige Lohnkomponente ist für drei Jahre gesperrt und wird nur unter gewissen Bedingungen ausgezahlt. Der gesperrte Anteil steigt ab 2024 für Mitglieder der Generaldirektion auf 50 Prozent und für Schlüsselpersonen auf 30 Prozent.

Wegen der wieder gestiegenen Zinsen sprudeln auch bei anderen Kantonalbanken in diesem Jahr die Gewinne. Viele Institute erwarten Rekordergebnisse oder zumindest Werte nahe daran. Die Entscheidung der ZKB die Boni 2023 zu deckeln und dem Fixgehalt mehr Gewicht einzuräumen, könnte daher auch eine Signalwirkung auf andere Kantonalbanken haben. headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Zürcher Kantonalbank begrenzt Boni und erhöht FixlöhneDie Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat beschlossen, die Boni zu begrenzen und die Fixlöhne zu erhöhen. Die variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 wird auf dem Niveau von 2022 gedeckelt. Gleichzeitig wird die fixe Vergütung ab dem 1. Januar 2024 auf ein marktgerechteres Niveau angepasst. Der Bankrat gibt dem Fixum künftig wieder mehr Gewicht. Weiterlesen ⮕

ZKB passt Vergütungsmodell anDer Bankrat der Zürcher Kantonalbank (ZKB) passt das Vergütungsmodell des Zürcher Staatsinstituts auf Anfang 2024 an, um den Forderungen des Eigentümers nachzukommen und das Erfolgsmodell der ZKB als Universalbank weiterzuführen. Die variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 wird gedeckelt und die fixe Vergütung wird angepasst. Die Anpassung erfolgt auf das Geschäftsjahr 2024. Weiterlesen ⮕

Anschlag auf dem Bruderholz: Nur durch Zufall kamen die Ermittler auf die BeschuldigtenEine Bombenexplosion im Basler Nobelquartier mitten in der Nacht. Zwei Beschuldigte stehen vor dem Bundesstrafgericht. Reichen die Beweise aus? Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕