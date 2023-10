ZKB passt Vergütungsmodell an

Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank (ZKB) passt das Vergütungsmodell des Zürcher Staatsinstituts auf Anfang 2024 an, wie einer Mitteilung vom Freitag zu entnehmen ist. Das Aufsichtsgremium verfolgt dabei zwei Ziele: einerseits den Forderungen des Eigentümers nachzukommen und anderseits das «Erfolgsmodell» der ZKB als Universalbank weiterzuführen.

Die variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 mit Auszahlung 2024 wird im Grundsatz auf dem Niveau des Jahres 2022 gedeckelt, wie es weiter hiess. Damit wird die variable Vergütung vom Gewinnsprung für das Gesamtjahr 2023 entkoppelt, mit dem die Bank angesichts des guten Halbjahresresultats rechnet. Das Total der variablen Vergütung wird einzig aufgrund von Veränderungen im Personalbestand erhöht.

Im Zuge der Anpassung des Vergütungsmodells habe der Bankrat die Vergütungen auf allen Stufen mit externen Experten überprüft, schreibt die ZKB.

Weiterlesen:

finews_ch »

«Sie ist stark verbunden mit der Zentralschweiz» – Maude Léonard-Contant erhält das Werkjahr 2024Das Werkjahr 2024 ist mit 50'000 Franken dotiert. Die Künstlerin Maude Léonard-Contant stellte ihre Werke erst noch im Kunstmuseum Luzern aus. Weiterlesen ⮕

Neue Massnahmen gegen steigende Gesundheitskosten treten in KraftAb 2024 gelten neue Massnahmen, um den Anstieg der Gesundheitskosten zu bremsen. Weiterlesen ⮕

Das ist der Winterflugplan 2023/2024 ab Frankfurt - mit Sky Express und PlayIhre Luftfahrt-News Weiterlesen ⮕

Wahlen 2024: SVP nominiert Peter With für den Luzerner StadtratDie SVP will mit Peter With bei den Wahlen 2024 einen Sitz im Stadtrat ergattern. Weiterlesen ⮕

Swiss: Neue Flugverbindung nach Rotterdam ab 2024Das Flugunternehmen Swiss erweitert ihr Streckennetz und fliegt ab 22. Januar 2024 sechsmal pro Woche von Zürich in die niederländische Hafenstadt Rotterdam. Weiterlesen ⮕

TdF-Strecke 2024 vorgestellt - 4 Bergankünfte, Premiere für Italien und Ziel in NizzaDer Däne darf bei der Tour de France zum 2. Mal in Folge jubeln. Weiterlesen ⮕