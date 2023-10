Zinskosten der SNB: Schweizerische Nationalbank passt Verzinsung von Sichtguthaben an

Die Schweizerische Nationalbank überprüft die Verzinsung der Sichtguthaben grundsätzlich regelmässig und nimmt bei Bedarf jeweils Anpassungen vor.Die Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt verschiedene Anpassungen bei der Verzinsung der sogenannten Sichtguthaben vor. An der geldpolitischen Ausrichtung ändere dies nichts, betonte die SNB am Montag in einer Mitteilung.

Die SNB reduziert konkret etwa den Faktor für die Limite, die bei der abgestuften Verzinsung der Sichtguthaben zur Anwendung kommt. Per Anfang Dezember werde dieser von 28 auf 25 gesenkt. Auf Sichtguthaben bis zu dieser Limite kommt der SNB-Leitzins zur Anwendung, wie es weiter hiess. Sichtguthaben über der Limite werden zum SNB-Leitzins abzüglich eines Zinsabschlags von 0,5 Prozentpunkten verzinst. Die Berechnungsgrundlage der Limiten bleibt laut SNB unverändert.

Ausserdem werden Sichtguthaben, die zur Erfüllung der Mindestreserven gehalten werden, nicht mehr verzinst, so das Communiqué weiter.An der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung ändere sich durch die Anpassungen nichts, betonte die SNB. Die Anpassungen sollen laut der SNB vielmehr eine weiterhin effektive Umsetzung der Geldpolitik sicherstellen. Und sie sollen die Zinskosten der Nationalbank senken. headtopics.com

Das Total der Sichtguthaben bei der Nationalbank umfasst als grössten Posten die Girokonten inländischer Banken. Diese Sichtkonten bilden die Grundlage für die Steuerung der Liquidität am Frankengeldmarkt durch die Nationalbank. Über die Verzinsung der Sichtguthaben beeinflusst die Nationalbank somit das Zinsniveau am Geldmarkt.

SNB passt Verzinsung von Sichtguthaben anDie Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt verschiedene Anpassungen bei der Verzinsung der sogenannten Sichtguthaben vor. An der geldpolitischen Ausrichtung ändere dies nichts, betonte die SNB am Montag in einer Mitteilung. Weiterlesen ⮕

UBS-Experten sehen schwarz für SNB-AusschüttungDas dritte Quartal 2023 war an den Finanzmärkten sowohl bei Aktien als auch Anleihen ziemlich mau. Das lässt nichts Gutes für das SNB-Ergebnis erwarten, sagen die Experten der Grossbank UBS. Weiterlesen ⮕

SNB wird im dritten Quartal voraussichtlich Verluste machenAuch im dritten Quartal dürfte die SNB rote Zahlen geschrieben haben. Es wird ein Verlust zwischen fünf und zehn Milliarden Franken erwartet. Weiterlesen ⮕

Wahlen in der Schweiz: Überraschende Ergebnisse für die SVP und SPDie Schweizerische Volkspartei (SVP) und die Sozialdemokratische Partei (SP) erzielen überraschende Ergebnisse bei den Wahlen. Die SVP gewinnt trotz Prognosen nur 2,3 Prozent hinzu, während die SP mit 1,5 Prozent zulegt. Die Themenlage und die Grundstimmung beeinflussen das Wählerverhalten maßgeblich. Weiterlesen ⮕

SNB passt Verzinsung von Sichtguthaben anDie Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt verschiedene Anpassungen bei der Verzinsung der sogenannten Sichtguthaben vor. An der geldpolitischen Ausrichtung ändere dies nichts, betonte die SNB am Montag in einer Mitteilung. Weiterlesen ⮕

Basel: Berührende Postkarten von Kindern aus der Ukraine«Vidkrytky – Versteckt der Erinnerungn» zeigt Lieblingsorte von kriegstraumatisierten ukrainischen Kindern in Form von Postkarten. Weiterlesen ⮕