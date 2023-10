Zeugen gesucht: Unfallhergang bei Grünlicht

Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Es werden Zeugen gesucht, welche das Grünlicht / Rotlicht eines der beiden Fahrzeuglenker bestätigen können.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder über

