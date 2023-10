Zeitumstellung in der Schweiz: Forscher kritisieren Energieeinsparungen

Seit 1981 werden in der Schweiz die Uhren halbjährlich umgestellt und seit diesem Datum wird auch immer wieder versucht, die Zeitumstellung bildhaft umzusetzen. Das Beispiel aus dem Jahr 1984 illustriert die Situation für die Bauern. (Archivbild) - sda - Keystone/STR

Begründet wurde die Einführung der Sommerzeit bisher damit, dass mit der Umstellung der Uhren Strom gespart werden könne. In der Wissenschaft ist es aber umstritten,des Büros für Technik-Abschätzung (TAB) kam im Jahr 2016 nach der Analyse zahlreicher Studien zum Thema zum Schluss, die Energieeinsparungen seien «allenfalls minimal beziehungsweise zu vernachlässigen».

Forscherinnen und Forscher der Eidgenössischen Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (Empa) kamen im Januar 2023 in einer im Fachblatt «Environmental Research Letters» publizierten. headtopics.com

Studien fanden zudem Auswirkungen auf die Kriminalität, die Anzahl an Autounfällen, die Leistung von Schülerinnen und Schülern und sogar die Häufigkeit von Waldbränden. In den USA gibt es laut der 2020 im Fachblatt «Science of the Total Environment» publizierten

