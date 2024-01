Zeichnen und Malen am Mac – geht das überhaupt? Die Maus ist sicherlich die schlechteste Option, aber ja: Viele professionelle Zeichner und Animatoren schwören darauf, ihre Grafiken direkt am Mac zu erstellen – und verwenden tatsächlich kein iPad für ihre Arbeit. Denn wer digitale Illustrationen erstellen will, muss nicht zwangsläufig zu Apples teurem Tablet samt Edel-Pencil greifen.

Ein beliebiger Mac und ein sogenanntes Grafiktablett reichen völlig aus, um tolle Werke direkt am Apple-Computer zu erstellen. Der Vorteil gegenüber dem iPad ist zudem, dass Grafiken und Zeichnungen direkt am Mac in hochwertige Desktop-Apps wie Photoshop, Illustrator oder die Tools von Corel oder Affinity erstellt werden können, was den Workflow deutlich verbessert. Warum Grafiktabletts am Mac sinnvoll sind Aber warum Grafiktabletts? Dabei handelt es sich um Geräte, die voll und ganz für das Zeichnen und Illustrieren entworfen wurden. Einfache Einsteigermodelle wie das Wacom One S gibt es bereits für deutlich unter 70 Eur





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die 5 besten Produktivitäts-Tools für den MacmacOS besitzt bereits ab Werk eine Reihe praktischer Produktivitätstools. Doch es gibt hier durchaus Potential, den Mac noch produktiver zu machen.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Der Grosse Rat entscheidet über die «Südspange» – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum MillionenprojektKaum ein politisches Sachgeschäft führte in Eiken zu so hitzigen Debatten wie die 26 Millionen Franken teure Erschliessungsstrasse für Bachem. Mit Einwendungen und Petitionen ging ein breit aufgestelltes Bürgerkomitee gegen das Projekt vor. Nun spricht der Grosse Rat das letzte Wort. Die fünf wichtigen Fragen und Antworten zur Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Serhi Leschtschenko: Die Gastländer sollten aufhören, die Flüchtlinge zu unterstützenSerhi Leschtschenko am WEF: Er reist in seiner Heimat regelmässig an die Front und bringt den Soldaten zum Beispiel Drohnen. Es geht der Bevölkerung in der Ukraine viel besser als noch vor einem Jahr.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Virtuelle Felder anbauen oder entscheiden, ob Ausländer abstimmen dürfen – die Aargauer Projekte für die LandesausstellungDie Landesausstellung «Svizra27» legt eine Machbarkeitsstudie vor. Darin beschrieben werden auch die Projekte, die bei einer Durchführung in Stein, Baden und Aarau realisiert werden könnten. Das sind die wichtigsten Punkte zur Expo aus Aargauer Sicht.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Warum gehen Hunderttausende gegen die AfD auf die Straße?Klaus Armingeon vermutet, dass eine Reportage über ein Treffen von AfD-Vertretern eine wichtige Rolle spielt. Die etablierten Parteien haben versucht, Wähler an die AfD zu binden.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Zusätzliche Monatsrente für alle: Das Giesskannenprinzip der AHVDie Initiative will eine zusätzliche Monatsrente für alle: 1225 bis 2450 Franken für Einzelpersonen monatlich, bis zu 3675 Franken für Ehepaare. Davon würden zu viele Pensionär:innen profitieren, die es nicht nötig hätten, lautet ein häufig angeführtes Argument dagegen, das Giesskannenprinzip verfehle das Ziel. Dabei ist die Giesskanne gerade das Wesen der AHV: Alle bekommen nach der Pensionierung eine AHV-Rente, auch Millionär:innen. Entscheidend ist, wie die AHV finanziert wird: und zwar zum grössten Teil über die Lohnprozente der Erwerbstätigen und der Arbeitgeber. Weil diese nicht gedeckelt sind, ist die AHV die einzige Säule der Altersvorsorge, von der Millionär:innen – genauer: die acht Prozent, die am meisten verdienen – gerade nicht profitieren. Sie haben mehr einbezahlt, als sie beziehen. Bei der 13. Rente haben wir es schlicht mit einem Ausbau dieses Systems zu tun.Dank Vermögen und Erbschaften kommen tatsächlich viele Pensionierte gut über die Runden

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »