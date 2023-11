Zbinden: «Wir haben bei der Kaderzusammenstellung viele Fehler gemacht»

Inhalte mit Geoblocking können nur in der Schweiz abgerufen werden.

AARGAUERZEITUNG: SP-Stadtratskandidat: «Mit dem grossen Nettovermögen haben wir ein Problem, wir verlieren operativ Geld»Heini Kalt weiss, dass er für die Nachfolge von Mitte-Stadtrat Leo Geissmann nicht in der Pole-Position ist. Dennoch ist der 59-Jährige fest entschlossen, den freien Stuhl in der Brugger Stadtregierung für die SP zurückzuerobern. Was ihm in der Exekutive wichtig wäre.

AARGAUERZEITUNG: Similasan-Finanzchef zur Massenentlassung: «Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen wieder beschäftigen können»Ein Importverbot der USA für Augentropfen wiegt für den Aargauer Hersteller homöopathischer Mittel zu schwer. Similasan muss rund ein Fünftel aller Arbeitsplätze streichen. Jetzt äussert sich der Finanzchef.

BERNERZEITUNG: Maturaarbeit über Monatsblutung: «Wir müssen verstecken, dass wir menstruieren»Blut auf der Forschungsarbeit und Erkenntnisse aus der Menstruationstasse: wie eine junge Bernerin ein stigmatisierendes Thema anging.

LUZERNERZEITUNG: Fehler bis zuletzt: So krass versagte Israel vor dem Hamas-AngriffIn der Nacht zum 7. Oktober registrierten Israels Geheimdienste ungewöhnliche Aktivitäten im Gazastreifen. Doch sie erkannten die Gefahr nicht. Die Geschichte eines Versagens.

AARGAUERZEITUNG: Statt 100 kamen nur zehn Interessierte: Trotz Linkedin-Fehler wurde auf dem Mutschellen fleissig genetworktAm Montagabend fand im Restaurant Stalden in Berikon das erste Mal das «Netzwerken auf dem Mutschellen» statt. Ein Fehler bei Linkedin machte dem Anlass beinahe einen Strich durch die Rechnung.

SRFSPORT: Technischer Fehler bei der PasswortwiederherstellungEs ist ein technischer Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

