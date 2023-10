Zahlen bei Sorgenkind AMS Osram: Aktie vor turbulentem Dienstag

. Zur Erinnerung: Keine vier Jahren ist es her, dass sich der Sensorenhersteller aus dem österreichischen Unterpremstätten die ungleich grössere Osram anlachte. Umgerechnet etwas mehr als 4 Milliarden Dollar blätterte man damals unter Firmenchef Alexander Everke für die ehemaligeGerade bei amerikanischen Grossinvestoren gilt die Eine-Milliarde-Dollar-Marke als eine feste Grösse.

Was man damals noch niemand ahnte: Seit den letzten Freitag ist bekannt, dass die Beteiligung auf unter drei Prozent ausgedünnt wurde.am Sensorenhersteller beteiligt war. Dieser Hinweis in der Offenlegungsmeldung spricht eher gegen meinen ersten Eindruck, wonach die Grossbank das Aktienpaket von einem Kunden übernommen haben könnte, um dieses anschliessend interessewahrend am Markt zu platzieren.

Langjährige Leserinnen und Leser meiner Kolumne werden sich erinnern, dass ich der milliardenschweren Osram-Übernahme stets skeptisch gegenübergestanden habe. Ich vermutete dahinter einst sogar eine"Verzweiflungstat" des damaligen Firmenchefs. Rückblickend lag ich damit wohl gar nicht mal so falsch. Die Zeche zahlen nun die Aktionärinnen und Aktionäre – in Form der gefühlt x-ten Kapitalerhöhung. headtopics.com

Auf dem Weg zur geplanten Kapitalerhöhung wird der Sensorenhersteller morgen Dienstag den Zahlenkranz für das dritte Quartal sowie einen Ausblick fürs Schlussquartal kommunizieren. Analysten gehen fürs zurückliegende Quartal von einem Umsatzeinbruch um 27 Prozent auf 890 Millionen Euro aus. Um einmalige Faktoren bereinigt sollte unter dem Strich ein operativer Gewinn von 60 Millionen Euro beim Unternehmen hängengeblieben sein.

AMS Osram beschafft sich über rund 450 Millionen EuroDer Sensorenhersteller AMS Osram will im Rahmen seiner Finanzierungspläne die in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Das bringt ihm rund 400 Millionen Euro ein. Weiterlesen ⮕

Vermögensbasierte Finanzierung: AMS Osram beschafft sich rund 450 Mio. €Der Sensorenhersteller will eine in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Dabei handelt es sich um ein Finanzierungsmodell zur Liquiditätsbeschaffung. Weiterlesen ⮕

«Vernünftiges» Einsteigsniveau: ZKB erhöht Rating für SMI-AktieDie Zürcher Kantonalbank sieht bei Kühne+Nagel ein gutes Kostenmanagement und Fortschritte bei der Strategieumsetzung. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank sieht Idorsia-Aktie noch bei 1 FrankenDie Deutsche Bank greift bei der Aktie des Biotechunternehmen Idorsia zum Holzhammer. Weiterlesen ⮕

Exklusiver Blick hinter die Kulissen: Baustellenführung durch die neue St.Galler Kantonalbank HalleMit etwas Glück bieten wir Ihnen und Ihrer Begleitung am Dienstag, dem 14. November, die exklusive Gelegenheit die St. Galler Kantonalbank Halle zu besichtigen. Weiterlesen ⮕

Das läuft rund um Halloween in der ZentralschweizAm Dienstag ist wieder der schaurigste Tag des Jahres. Verkleidete Gestalten ziehen auf der Suche nach Süssem oder Saures durch die Gassen. An Halloween selbst und in den Tagen vorher steigen im Pilatusland viele Halloweenpartys. Hier gibt es eine Auswahl. Weiterlesen ⮕