Zahl der Toten nach Zugunglück in Indien steigt auf 14

Erste Ermittlungen deuteten auf menschliches Versagen bei der Unglücksursache hin, gaben Behörden laut örtlichen Medien bekannt. Nach Angaben der indischenfuhr am Sonntag in Vizianagaram im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh ein Zug auf einen stehenden Zug auf, mehrere Waggons entgleisten.

, eine Entschädigung für die Familien der Opfer von je 200'000 Rupien (2272 Euro) an und kondolierte den Angehörigen. Verletzte sollten je 50'000 Rupien erhalten. DerAuch Zugunfälle kommen in Indien häufig vor. Erst im vergangenen Juni passierte im indischen Bundesstaat Odisha eines der schwersten Zugunglücke in dem Land: Knapp 300 Menschen starben, mehr als 1000 wurden verletzt. Viele Züge sind alt und manche Gleise überholungsbedürftig.

