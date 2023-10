Zahl der Toten nach Hurrikan «Otis» in Mexiko steigt auf 48

am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

«Otis» war als Hurrikan der höchsten Stufe 5 in der Nacht zum Mittwoch mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zuIn nur zwölf Stunden hatte er sich von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurrikan entwickelt. Über Land verlor er dann an Kraft undÜber 270 000 Wohnungen und Häuser wurden von dem Wirbelsturm beschädigt.

Nach Unwetter «Otis» in Mexiko steigt die Zahl der Toten auf 39Das Unwetter «Otis» wütete in der Mittwochnacht in Mexiko. Aktuell wurde eine Zahl von 39 Toten bestätigt. Die meisten sollen, Berichten nach, ertrunken sein. Weiterlesen ⮕

Startenor Placido Domingo erschüttert von Verwüstung in AcapulcoIn Acapulco hat der Hurrikan «Otis» gewütet und den Badeort an der mexikanischen Pazifikküste gänzlich zerstört. Weiterlesen ⮕

Hurrikan an der mexikanischen Pazifikküste: Zahl der Todesopfer steigt auf 43Die Zahl der Todesopfer an der mexikanischen Pazifikküste ist auf 43 gestiegen. Der Hurrikan der höchsten Stufe 5 traf mit enormer Kraft auf die Küste und verursachte große Zerstörung. Weiterlesen ⮕

Plünderungen nach Hurrikan: Nationalgarde patrouilliert in AcapulcoIn Acapulco kam es nach Hurrikan «Otis» zu zahlreichen Plünderungen. Deshalb patrouillert jetzt die Nationalgarde in dem mexikanischen Badeort. Weiterlesen ⮕

Plünderungen in Acapulco nach verheerendem HurrikanAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Tagestipp: «Día de Muertos»: Ein Wochenende für die TotenDie mexikanische Tradition des Totenfests kommt nach Bern – genauer gesagt ins Bernische Historische Museum. Weiterlesen ⮕