Youtube geht gegen Adblocker vor und handelt sich rechtlichen Ärger ein

Wer den Blocker nicht abschaltet oder Youtube Premium bucht, muss mit Sperrung rechnen.18. Oktober 2023 - Youtube vermag neu die Lautstärke von Videos anzugleichen und unterstützt auch die Suche per Sprache, Erkennung von vorgesungenen Musikstücken inklusive.30. Juni 2023 - Google testet derzeit, User mit installiertem Adblocker auf Youtube nach drei Videos auszusperren. Wird der Adblocker nicht deaktiviert, wird das Abspielen weiterer Filme verunmöglicht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Israel Krieg: Geplante Palästina-Gross-Demo sorgt in Bern für ÄrgerDer Israel-Krieg sorgt aktuell für Spannungen – auch in der Schweiz. Gerade in Bern häufen sich Kundgebungen. Das sorgt nun für Ärger.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Bayer will zwei neue Glyphosat-Urteile anfechtenNeuer Ärger für Bayer im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Das Unternehmen will zwei Urteile anfechten.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Glosse zu Halloween – Zur Hölle mit dem BrauchUnser Redaktor hegt eine tiefe Abneigung gegenüber Halloween. Hier macht er seinem Ärger Luft.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Humusaufbau=Klimaschutz? Diese Formel ist zu einfachIn der Diskussion um Klimaschutz werden Fachbegriffe nicht immer korrekt verwendet. Das kann ungewollte Folgen haben. Eine neue Thünen-Publikation klärt Definitionen und Unterschiede zwischen den Begriffen Klimaschutz und Humusaufbau oder Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffsenke, und erläutert Fallstricke bei der Nutzung dieser Begriffe.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

SWISSITMAGAZINE: Massiver Anstieg von Phishing-Nachrichten durch KI-SprachbotsLaut einer Studie des Security-Spezialisten Slashnext ist die Menge an Phishing-Nachrichten in den letzten zwölf Monaten um 1265 Prozent angestiegen. Die Zahl der Credential-Phishing-Attacken ist ebenfalls um 967 Prozent gestiegen. Als Hauptgrund wird die Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Sprachbots durch Cyberkriminelle genannt.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Wieder eine Klatsche gegen Spanien: Schweizerinnen verlieren gegen die Weltmeisterinnen 1:7Die Schweizerinnen verlieren in der Nations League gegen Spanien erneut hoch. Beim 1:7 im Letzigrund gelingt immerhin endlich wieder ein Schweizer Tor.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕