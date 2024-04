Yeniden-Refah-Partei wird drittstärkste Kraft bei Kommunalwahlen in der Türkei

Die 2018 gegründete Yeniden-Refah-Partei wurde bei den Kommunalwahlen am Sonntag mit 6,2 Prozent drittstärkste Kraft. Sie gewann Wählerstimmen vor allem mit Kritik an der Wirtschaftspolitik Erdogans und damit, dass sie sich rechts von anderen konservativen Parteien positioniert. Die Partei zieht streng religiöse und eingefleischte Anhänger der AK-Partei ab. Sie sieht die Türkei als Anführerin der muslimischen Welt und den Westen als Feind des Islams.

Die Partei gilt als homosexuellenfeindlich und wird von Fatih Erbakan, Sohn des Urvaters des politischen Islams in der Türkei, Necmettin Erbakan, geleitet

