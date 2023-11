YB schlägt Rappi ohne zu glänzen und steht im Viertelfinal

Rapperswil-Jona verpasste es daheim vor 3150 Zuschauern, in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit einen Treffer zu erzielen. Der Klub aus der Promotion League liess gleich eine ganze Reihe von guten Chancen ungenutzt, einmal parierte YB-Keeper David von Ballmoos sehr stark. YB reagierte auf die Druckphase des Unterklassigen humorlos mit dem 2:0 von Saidy Janko (57.). Den ersten Treffer hatte Jean-Pierre Nsame schon in der 2. Minute erzielt.

