YB mit 2:0 im Cup gegen Rapperswil: Dominieren sieht anders aus

Kurz vor der Halbzeitpause zieht ein Lächeln über sein Gesicht. Natürlich war dieser Schuss von Rijad Saliji aus dem Mittelkreis kein Problem für ihn. Weniger jedenfalls als das, was sonst noch alles auf ihn zufliegt.

Eine der besten Chancen hat Oan Djorkaeff, Sohn von Youri Djorkaeff, der mit Frankreich 1998 Weltmeister wurde. Er scheitert nach einem Konter in der 54. Minute an von Ballmoos. Sekunden später schiesst Kollege Eric Tia im Anschluss an einen Eckball aus kurzer Distanz über das Berner Tor.Nur schon aus diesen beiden Aktionen hätten die Rapperswiler in ihrem mit 3150 Menschen ausverkauften Grünfeld einen Treffer verdient.

Die Young Boys gewinnen 2:0. Weil sie dem Gegner zwar Chancen zugestehen, sich aber abgesehen von zwei Hackentricks durch Silvère Ganvoula und Cheikh Niasse kaum Schabernack erlauben. Nach diesem Auftritt ist YB für den Viertelfinal im Schweizer Cup qualifiziert. Dieser wird zwischen dem 27. und 29. Februar 2024 ausgetragen werden.

Das erste Tor erzielen die Berner in der vierten Minute. Ganvoula setzt sich nach einem Einwurf auf der rechten Seite gegen zwei Rapperswiler durch. Dann fliegt seine Flanke scharf wie ein Schuss zur Mitte, wo Jean-Pierre Nsame seinen achten Saisontreffer realisiert. Gegen Goalie Niklas Steffen, der die Nachwuchsabteilung beim FC Basel durchlaufen hat und letzte Saison mit Stade Lausanne-Ouchy in die Super League aufgestiegen ist.

Start nach Mass, bevor es holpriger wird für YB: Silvère Ganvoula (links) gratuliert nach seinem Assist dem Torschützen Jean-Pierre Nsame zum 0:1.In der 56. Minute, Sekunden nach den zwei grössten Chancen Rapperswils, trifft Saidy Janko zum 2:0. Der linke Aussenverteidiger ist einer der sieben Neuen, die Trainer Raphael Wicky im Vergleich zum 1:1 am Sonntag gegen Lugano in seine Startformation einbaut.

