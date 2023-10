YB: Hier wird Saidy Janko vor Luganos Ausgleich ausgetanzt

YB bringt den Dreier im Tessin nicht ins Trockene! Nach einer Leistungssteigerung nach der Pause bringt Filip Ugrinic den Meister gegen Lugano verdient in Führung. Doch statt den Sack zuzumachen, kassieren die Young Boys nach 78 Minuten dochDenn: Eine Minute vor dem 1:1 wird Saidy Janko für den auffälligen Lewin Blum eingewechselt.

– insta/bscybSeit seiner Rückkehr zu den Young Boys hat Saidy Janko wettbewerbsübergreifend 14 Einsätze zu verzeichnen. Mit dem 28-jährigen Rechtsverteidiger überstehen die Berner erfolgreich die Qualifikation zurhat er seinen Stammplatz aber zuletzt wieder an YB-Juwel Lewin Blum verloren. Der 22-Jährige kämpft sich nach harzigem Saisonstart zurück ins Team.

Ein Mord, Fledermäuse und eine alte Kachel: Hier werden die Ferien im Aargau zur EntdeckungsreiseHotels mit Geschichte, eine Ferienwohnung in der man zum Fledermausforscher wird oder Nomadenleben in Brugg: Hier wird die Übernachtung auf jeden Fall zum Erlebnis – vier Tipps. Weiterlesen ⮕

FC St.Gallen: Hier kommen die Noten zum 3:1-Sieg gegen GCDer FC St.Gallen schlägt GC am Samstag mit 3:1. Bei den Ostschweizern überragen Zanotti und Karlen. Die Grasshoppers sind hinten schwach und offensiv harmlos. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry ertrunken: Hier treffen seine Eltern bei Todesort ein«Friends»-Star Matthew Perry wurde auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Seine Eltern treffen am Todesort ein. Weiterlesen ⮕

Ehemalige Deponie Fröschegräbe wurde wieder aufgeforstet: «Vielleicht findet der Hammermolch hier ein Zuhause»Nach Abschluss der Altlastensanierung setzten am Samstag im Rüssschache in der ehemaligen Deponie Fröschegräbe in Unterwindisch 40 Freiwillige insgesamt 250 neue Bäume und zahlreiche Sträucher. Das hochwertige Naturreservat bleibt erhalten. Weiterlesen ⮕

«Fast alles ist hier gewachsen, veredelt oder produziert» – wieso das breite regionale Herbstmärt-Angebot speziell istDer Herbstmärt Wölflinswil zeichnet sich durch seine Regionalität aus. An den Ständen werden fast ausschliesslich Waren aus dem Dorf angeboten. Mit wenigen Gastständen werden Angebotslücken geschlossen. Für die auswärtigen Standbetreiber war es heuer eine positive Erfahrung. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher: Nach Podcast-Hammer – stichelt Amira hier gegen ihn?Oliver Pocher hat seine Noch-Ehefrau Amira durch seine Ex-Frau Sandy ersetzt – für seinen Podcast zumindest. Amira teilt nun nachdenkliche Worte auf Instagram. Weiterlesen ⮕