Yatırımcıların En Büyük Endişeleri ve Sabit Getirili Varlık Tahsisi

Philippe Berthelot, Ostrum AM'nin Kredi ve Para Piyasaları Başkanı, yatırımcıların en büyük endişeleri ve bunların sabit getirili alanda varlık tahsisine etkisi hakkında konuşuyor. Ostrum AM, Natixis Investment Managers'ın bağlı kuruluş ağına aittir ve 'Uzman Topluluğumuz'un bir parçasıdır. Enflasyonun geri dönüşü, enerji krizi ve savaş. Son 18 ay boyunca yatırımcılar için birçok zorlukla dolu bir yol oldu. Natixis Investment Managers'ın 2023 yılında 23 ülkeden 8.
550 bireysel yatırımcıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, en büyük yatırımcı endişeleri şunlardı: Bu röportajda, Ostrum Asset Management'dan (Ostrum AM) Kredi ve Para Piyasaları Başkanı Philippe Berthelot, bu endişelerin ne kadar haklı olduğunu ve yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere olan tahsislerini nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyor. Geçmiş performans, gelecekteki getirilerin bir göstergesi değildir. Sermaye kaybı riski vardır
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