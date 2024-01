Yadea präsentiert seine neuesten Innovationen auf der CES 2024

Yadea (01585.HK) ist ein wegweisendes globales Technologieunternehmen, das sich auf Elektrozweiräder spezialisiert hat. Anlässlich der CES 2024 stellt das Unternehmen neben seinem gesamten Produktportfolio auch seine neuesten Innovationen im Bereich der persönlichen Mobilität vor. Mit bahnbrechenden Entwicklungen in der Batterietechnologie unterstreicht Yadea sein Engagement für nachhaltige Mobilität durch fortschrittliche, nutzerorientierte Technologie.

„Unsere neuesten Innovationen bieten attraktive neue Möglichkeiten, um zur Arbeit oder in die Natur zu fahren oder Familie und Freunde zu besuchen", erklärt Vicky Yang, General Manager der Yadea Micromobility Division. „Wir freuen uns, im Rahmen der CES 2024 den Yadea Artist, den Yadea EliteMax E-Kickscooter und das Yadea Cocoa E-Bike vorzustellen, mit denen sich der tägliche Stau im Stadtverkehr umgehen lässt. Unsere neuen Lösungen zeichnen sich durch die für Yadea typische Zuverlässigkeit, Leistung und Komfort aus und eröffnen neue Wege für eine umweltfreundliche urbane Mobilitä





