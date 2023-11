Xi und Biden treffen sich beim APEC-Gipfel in San Francisco

Internationale Regierungsvertreter erwarten, dass das Treffen von Xi und Biden zu einer Annäherung der Beziehungen zwischen China und den USA führen wird. Der Gipfel der APEC-Wirtschaftsführer 2023 (APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation) in San Francisco steht kurz vor seinem Anfang. Das bevorstehende Treffen zwischen Chinas Staatschef und dem US-Präsidenten wird mit Spannung erwartet.

Vertreter bedeutender internationaler Organisationen und der USA sind sich einig, dass solide Beziehungen zwischen China und den USA in der heutigen Zeit besonders wichtig sind und dass das bilaterale Gespräch Optimismus und Chancen für die Welt bringen wird. Rebecca Fatima Sta. Maria, Executive Director des APEC Secretariat, sagte: „Die Tatsache, dass die beiden wichtigsten und größten Volkswirtschaften hier sind, um dieses überaus wichtige Gespräch zu führen, ein entscheidendes Gespräch, ebnet den Weg für neue Gelegenheiten in der Welt." „Das Treffen sorgt für ein starkes Maß an Optimismus, während dieses Jahr zu Ende geht und das nächste Jahr Einzug hält", meinte sie

