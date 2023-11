Xhaka zwingt den Kriens-Goalie zur ersten Parade

Celestini soll den FCB zurück in die Spur bringen. Die Basler stehen in der Super League mit nur fünf Punkten aus elf Spielen am Tabellenende. Nun bietet sich im Cup die Chance auf ein Erfolgserlebnis. Mit dem SC Kriens wartet der Neuntplatzierte der Promotion League.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: SC Kriens schickt FC Paradiso zurück ins TessinDer SC Kriens besiegt das Spitzenteam FC Paradiso mit 3:1 und belegt Platz 8 in der Promotion League. Nun hoffen sie darauf, den FC Basel im Cup-Achtelfinale zu schlagen.

BLUENEWS_DE: Wird das Cup-Spiel in Kriens zum Schicksalsspiel für Heiko Vogel?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

LUZERNERZEITUNG: Mitte Kriens nominiert zwölf Kandidierende für die Wahlen 2024 – und fasst die Parolen zu den GemeindeinitiativenDie Mitte Kriens will wieder stärkste Kraft im Einwohnerrat werden und hat ihre Kandidierenden nominiert. Weiter hat sich die Partei für die Gegenvorschläge zur Velonetz- und zur Bodeninitiative ausgesprochen.

NAU_LIVE: SC Kriens will im Cup-Achtelfinal Celestinis Basel-Debüt vermasselnDer SC Kriens trifft am Mittwoch im Cup-Achtelfinal zuhause auf den kriselnden FC Basel. Die Favoritenrolle liegt trotzdem klar bei den Gästen.

SRFSPORT: Achtelfinal im Schweizer Cup - «Festung Kleinfeld»: Schiesst Kriens den FCB tiefer ins Elend?Der Promotion-Ligist Kriens steht vor dem Cup-Highlight gegen den FC Basel. Gegen den angeschlagenen Super-Ligisten wittern die Krienser ihre Chance.

BZBASEL: Aller guten Dinge sind drei: Diese Elf schickt FCB-Trainer Celestini in Kriens aufs FeldBeim FC Basel will einfach keine Ruhe einkehren. Am Dienstag entliess der Verein Bis-auf-Weiteres-Trainer Heiko Vogel aufgrund einer beispiellosen Negativserie mit null Punkten und Toren in vier Spielen. Es übernahm Fabio Celestini. In seinem ersten Spiel als FCB-Trainer geht es in Kriens gleich um den Viertelfinaleinzug im Schweizer Cup.

