Wut auf die Politik: Regisseurin bringt allgegenwärtiges Gefühl auf die Bühne

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieWut auf die Politik. Wutkommentare online. Wut in der Schule. Regisseurin Diana Rojas-Feile bring ein allgegenwärtiges Gefühl auf die Bühne.Sie habe da noch eine Baustelle, schreibt Diana Rojas-Feile per SMS vor dem vereinbarten Gespräch, sie rufe gleich zurück. Die Baustelle: ein Musiker ist an diesem Abend für die Probe ausgefallen.

Das Problem lässt sich schnell lösen, «wir sind ja flexibel im Theater», wird sie später sagen. Ihr Theater, das ist im Augenblick das Stück «Wut». Die Schauspielerin und Regisseurin nimmt sich in der interaktiven Musik-Perfomance dieses Ausnahmezustands an. Und lädt uns ein, ungeniert in der eigenen Wut zu baden.Von Wut gibt es keinen Plural. Doch es gibt ganz verschiedene Formen. «Wut ist divers», sagt Diana Rojas, «sie kann zerstörerisch und belastend sein, oder stumm und unterschwellig, dann wieder kraftvoll und befreiend.» Vor allem: die Menschen werden immer wütende





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gespaltene Politik - Die Politik tut sich schwer mit Lösungen in der AltersvorsorgeNur selten finden sich in der Schweizer Politik mehrheitsfähige Kompromisse in der Altersvorsorge. Woran liegt das? Abst22 Gleichzeitig subventionieren wir die Krankenkassenprämien... während das Fernglotzen krank macht. Muss, wer nie TVapparat gehabt hat, die Fernsehtrottel finanzieren? Die linke SRG-Kloake gehört zerschlagen. 'Doch seit Jahren müssen viele Pensionskassen die Einzahlungen der Erwerbstätigen anzapfen, um die Renten der Pensionierten zu bezahlen. Das ist systemfremd' So kann man es auch nennen. Im Finanzjargon nennt man es ein 'Ponzi Scheme'.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Junge SVP Aargau: Samuel Hasler verlässt Parteileitung ++ Nach Rücktritt von SVP-Politiker Patrick Frei: Neuer Grossrat für den Bezirk BadenDie aktuellsten Meldungen aus der Aargauer Politik finden Sie immer in unserem regionalen Politik-Ticker.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Parlament der Katholiken lehnt höheren Beitrag an Landeskirche ab ++ Bewilligungspflicht für Blitzer: Kommission ist geteilter MeinungDie aktuellsten Meldungen aus der Aargauer Politik finden Sie immer in unserem regionalen Politik-Ticker.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Claudia Rüegsegger: Die umtriebige Regisseurin und Eisenwerk-Leiterin im PorträtAnfang der 80er-Jahre brach Claudia Rüegsegger ihre Schauspielausbildung ab, um mit ihrer eigenen Theaterkompanie, dem Momoll-Theater, durchzustarten. Dabei ist die gebürtige Zürcherin in der Ostschweiz hängen geblieben, wo sie heute das Kulturzentrum Eisenwerk Frauenfeld leitet und als Regisseurin und Theaterpädagogin tätig ist.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Johnny Depp: Hollywood-Comeback? Regisseurin lästert über ihnJohnny Depp und Maïwenn Le Besco arbeiteten zusammen an einem Film. Beide haben wohl nicht wirklich Sympathien füreinander.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Filmfestival Cannes - «Goldene Palme» von Cannes geht an Regisseurin Justine TrietDie «Goldene Palme» am 76. Filmfestival in Cannes geht an die französische Regisseurin Justine Triet für ihren Film «Anatomy of a Fall». Triet ist die dritte Frau, die in Cannes den Hauptpreis gewonnen hat. Cannes2023

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »