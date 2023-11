Wunsch von Celestini: «Ein Verein, der an etwas und jemanden glaubt»

über die spezielle Konstellation. «Ich kenne Christian Constantin seit 30 Jahren und mag ihn sehr, auch wenn es einige Dinge gibt, die kompliziert sind, wie die Tatsache, dass er Trainer ist und nicht Präsident», hält der 48-Jährige fest.

Bei Sion gehörte ein gewisser Mario Balotelli zu seinen Schützlingen. «Ich war sehr neugierig, weil ich einiges gehört hatte, ich wollte das Abenteuer mit Mario erleben», erläutert Celestini.«Auf der einen Seite war es enttäuschend, weil ich fast nicht mit ihm rechnen konnte. Ich hatte ihn bei 15 Prozent. Bei uns war er ohne viel Druck und er wurde in Ruhe gelassen. Das gefiel ihm, aber er mochte den Trainingsteil nicht so sehr.

Andererseits schwärmt der ehemalige Internationale (35 Länderspiele): «Was ich bei ihm auf dem Platz gesehen habe, habe ich bei fast niemandem sonst gesehen. Er macht Dinge, die es gar nicht gibt. Es gab Zeiten, in denen er einen Pass spielte und ich dachte: ‹Woher hat er die Information, ihn so zu spielen?›»«Wir haben die Trainingseinheiten mit einer Drohne gefilmt.

«Zum Glück hat er mich nicht ausgedribbelt, sonst wäre es mir schlecht ergangen. Ich war der beste Zuschauer – als wäre ich mit einer 3D-Brille im Kino gewesen. Ich war in der Mitte und er beginnt das Spiel auf der rechten Seite – ich verfolge die Aktion und denke, der Nächste stoppt ihn. Und das gleiche vier, fünf Mal hintereinander. Keiner hat ihn gestoppt. Es ging alles sehr schnell, ich hatte nicht einmal Zeit zum Nachdenken.

