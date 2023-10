WRC: Rovanperä fixiert WM-Titel mit Rang zwei bei Europa-Rallye

Er sicherte den Titel mit einem zweiten Platz bei der Zentraleuropa-Rallye.Mit nur 23 Jahren hat Kalle Rovanperä seinen zweiten Weltmeistertitel in der Rallye-WM geholt. Er sicherte sich den Titel mit einem zweiten Platzsicher sein, dass er diese Saison nicht mehr eingeholt wird. Sein Teamkollege und Titelrivale Elfyn Evans war am Samstag nach einem Unfall ausgeschieden. Rovanperä musste danach nur noch die Zielflagge sehen.

Kalle Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen feiern ihren zweiten WM-Titel. - Red Bull Content Pool «Ich fühle mich wirklich gut, dieses Jahr war für mich persönlich wichtiger als das letzte Jahr», sagte ein strahlender Rovanperä. «Die Konkurrenz war härter, aber wir haben einen guten Job gemacht. Ein grosses Dankeschön geht an Jonne – er ist der beste Beifahrer der Welt. Ich werde dieses Jahr mehr geniessen als das erste.»

