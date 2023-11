Worldcoin: Kryptowährung als universelles Grundeinkommen

Sichere Online-Identität, Kryptowährung, universelles Grundeinkommen – der Worldcoin will all das möglich machen. In der Technologiewelt hat das ambitionierte Projekt in den letzten Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt – auch weil dahinter Sam Altman steht, Gründer der KI-Firma OpenAI, die für den Chatbot ChatGPT verantwortlich ist.

Was hat ein universelles Grundeinkommen mit KI zu tun? Box aufklappen Box zuklappen ChatGPT-Macher Sam Altman ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) in den nächsten Jahren immer mächtiger wird und bald einmal auch gut ausgebildeten Menschen den Job wegnimmt. Das werde einige Leute sehr reich machen, während viele andere ihr Einkommen verlören. Mit dem Worldcoin will Altman einen Ausgleich schaffen: Die Kryptowährung soll allen Menschen auf der Welt als universelles Grundeinkommen zur Verfügung stehen. Damit niemand ein doppeltes Grundeinkommen beziehen kann, soll das Projekt auch für eine sichere Online-Identität sorgen und damit sicherstellen, dass man sich im Internet nur als die Person ausgeben kann, die man auch wirklich is

SUEDOSTSCHWEİZ: Ein elfjähriger Felsberger lässt sich für einen guten Zweck die Haare wachsenBen Huttenburg hat ein eigenes Projekt. Er lässt aus gutem Grund seit drei Jahren seine Haare wachsen.

FİNEWS_CH: Die Bitcoin-Millionäre sind zurückBlackrock und einige der weltweit grössten Investmenthäuser haben mit ihren ETF-Plänen die diesjährige Rallye auf dem Kryptowährung-Markt angeheizt. Dadurch hat sich die Zahl der Bitcoin-Millionäre mehr als verdreifacht.

MACWELT: iMac M3 noch stromsparender als M1Die Anzahl der CPU-Kerne in den beiden Apple-Silicon-Generationen bleibt gleich, doch der iMac M3 ist in der Einsteiger-Konfiguration noch ein wenig stromsparender als der Vorgänger mit M1.

SCHWEİZERBAUER: Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet: Pflanzenkohle als BodenverbessererSamuel Unterhofer und andere Ausschussmitglieder haben die Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet nach der Kon-Tiki-Methode. Pflanzenkohle, auch als Terra Preta bekannt, hat als altbekannter Bodenverbesserer seine Wurzeln in den tropischen Amazonasregionen. Die Kohlenstoffisierung ist ein Prozess, bei dem organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff thermisch abgebaut wird. Insbesondere die Pyrolyse ist die bevorzugte Methode zur Herstellung von Pflanzenkohle.

20MİN: Beziehungsexpertin: Mit diesen Tipps halten Männer die Klappe, wenn du als Frau sprichstOb bei der Arbeit, in der Beziehung oder im Freundeskreis: Männer fallen Frauen viel öfter ins Wort, als umgekehrt. Mit diesen Tipps behältst du auch im Gespräch mit lauten Männern die Oberhand.

