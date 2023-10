Workshop und Finissage im Kulturmuseum St.Gallen

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Das Kulturmuseum lädt dieses Wochenende zu zwei Veranstaltungen ein.

Die temporäre Anlage kann bis am 20. Dezember täglich genutzt werden. Es stehen mehrere Zeitfenster zur Reservation zur Verfügung. Eine Reservation ist zwingend notwendig und wird online unterProfessionelle, auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Musik spezialisierten Sängerinnen und Sängern bilden die 2022 im Auftrag der Choralstiftung gegründete Cappella Choralis St.Gallen. Das Ensemble unter der Leitung von Michael Wersin pflegt das Weltkulturerbe des St.

Bis am Sonntag ist im Kunstraum Espace Nina Keel in St.Gallen unter dem Titel «someone – to hold – someone» eine Installation mit Monotypien von Roland Brauchli zu sehen. Die ausgestellten Arbeiten sind das Resultat von mehreren Druckdurchgängen an der Offsetpresse. Sie sind während Brauchlis Aufenthalt im Atelier des Kantons St.Gallen in Berlin entstanden.Roland Brauchli ist Künstler und Buchgestalter mit Ostschweizer Wurzeln. headtopics.com

Die Stadt hat der Person im Stadtmelder geantwortet, dass dem Amt für Baubewilligung der schlechte Zustand des Gebäudes seit längerem bekannt sei. Auch habe man beim Grundeigentümer in den vergangenen Jahren bereits mehrfach interveniert – erfolglos. Die Voraussetzungen für eine Instandstellungsverfügung seien derzeit aber nicht gegeben.

Die beiden am Unfall beteiligten Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten sich allerdings selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand Sachschaden im Wert von rund 20’000 Franken, teilt die Kantonspolizei abschliessend mit.Für rund sechs Millionen Franken haben die St.Galler Stadtwerke beim Reservoir und Pumpwerk Speicherstrasse einen Neubau erstellt. headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Drogendealer muss vor Festnahme ins CTAm Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Unbekannte Täterschaft bricht in Einfamilienhaus einAm Mittwoch (25.10.2023), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Baumgartenstrasse eingebrochen. Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Kollision zwischen PW und LastwagenAm Mittwoch (25.10.2023) ist es auf der Verzweigung Dufour Strasse / Zürcher Strasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen gekommen. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Rotlicht missachtet und Unfall mit LKW verursachtAm Mittwoch ist es auf der Verzweigung Dufour Strasse / Zürcher Strasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen gekommen. Weiterlesen ⮕

«Faszinierend», «Meisterwerk», «überinszeniert»: So berichten Medien über die Oper «Lili Elbe» am Theater St.GallenDie Weltpremiere der Transgender-Oper «Lili Elbe» findet über die Ostschweiz hinaus mediale Beachtung. Die Rezensionen fallen mehrheitlich positiv aus – doch es gibt auch Kritik. Weiterlesen ⮕