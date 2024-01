Worauf Sie bei einem älteren Hund achten sollten

Werden Hunde älter, kann genau wie bei Menschen das ein oder andere Zipperlein auftreten. Gesundheitliche Veränderungen wie eine Verschlechterung des Hörvermögens oder eine Schwächung der Muskulatur machen sich bemerkbar und das Tier ist nicht mehr so agil wie vorher. Im folgenden Artikel haben wir in Kooperation mit der Tierarztpraxis zur Schmiede zusammengestellt, worauf Sie mit einem vierbeinigen Senior daheim achten sollten.

Ab wann ein Hund als Senior gilt, hängt von der Rasse, der Größe und dem Gewicht ab. Die Rassen haben unterschiedliche Lebenserwartungen, grosse Hunde mit einem Gewicht über 40 kg werden in der Regel bis zu 11 Jahre alt. So können sich bei Doggen, Bernhardinern, Dobermännern und Co ab einem Alter von rund 6 Jahren erste Alterserscheinungen zeigen. Bei Hunden mit einem geringeren Gewicht setzt der Prozess später ein und ab etwa 9 Jahren beginnt das Älterwerden. Dabei handelt es sich um pauschale Angaben, wichtig ist, dass Herrchen und Frauchen ihr Tier im Blick haben und auf Veränderungen achte





polizeiCH » / 🏆 29. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würdeIn den vergangenen zwölf Monaten kam so viel Neues aus Cupertino, wo soll man da nur anfangen? Große Software-Updates mit großartigen Features und jede Menge neue Hardware, dass das Portemonnaie vor Angst zu zittern anfängt. In diesem Jahr war wirklich für jeden Apple-Fan etwas dabei. Auch wenn meine Kollegin ein langweiliges Jahr 2024 für den Mac prophezeit, fallen mir passend zur Jahreszeit dennoch ein paar Wünsche ein, die ich an den Apple-Santa richten möchte. Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würde. Apple Vision Pro Seit dem Sommer las mal häufig, die Vision Pro – Apples Mixed Reality Headset – sei Tim Cooks großes Vermächtnis an Apple. Ob dem wirklich so ist, können wir wohl mit absoluter Gewissheit erst in ein paar Jahren sagen. Sicher ist jedoch, dass der aktuelle Apple-CEO nicht mehr allzu viele Gelegenheiten hat, ein Produkt mit so großem Potenzial wie die Vision Pro unter seiner Führung herauszubringen. Alle, die bereits das Vergnügen hatten, die Brille mal selbst tragen zu dürfen, sind absolut begeistert

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Wie beantragt man einen Privatkredit?Erfahren Sie alles rund um den Privatkredit, welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen, um einen Kredit zu erhalten und welche Schritte Sie von der Kreditanfrage bis hin zur Auszahlung des Geldes durchlaufen müssen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Vorwahlen in Iowa – wer kann Trump gefährlich werden?Am Montag kommt es zum ersten Realitätscheck für die Kandidierenden bei den US-Wahlen. Trump liegt dabei zwar vorne, doch seine Verfolger lauern, ob er schwächelt.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Warnung vor Betrugsfällen mit Domain-RechnungenDie Kantonspolizei St. Gallen warnt vor Betrugsfällen, bei denen gefälschte Domain-Rechnungen versendet werden. Empfänger werden aufgefordert, Geld ins Ausland zu überweisen. Erfahren Sie, wie Sie gefälschte Rechnungen erkennen und was bei Verdacht auf Cybercrime zu tun ist.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Hoftötung: Warum mehr Betriebe erwartet werdenEine grosse Hürde für die Hof- und Weidetötung fällt: Das BLV lockert die Zeitregel von der Tötung bis zur Verarbeitung im Schlachtbetrieb. Neu gibt es 90 Minuten Zeit. Damit dürfte diese Methode für deutlich mehr Betriebe praktikabel werden.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »