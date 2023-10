woom ruft zu einer coolen Aktion in Bern und Zürich auf

Abenteuerlustige Familien in Bern und Zürich aufgepasst! Der österreichische Kindervelohersteller woom ruft zu einer coolen Aktion auf: Die beliebten woom ORIGINAL bikes werden an Spielplätzen in Zürich und Bern versteckt, um von euch gefunden zu werden. Wer die Velos entdeckt, kann bis 5. November beim Gewinnspiel mitmachen: Einfach QR-Code scannen und mit etwas Glück eines von 22 woom ORIGINAL bikes für Kids ab 4 Jahren gewinnen.

– innen schmal für Kinderhände designt, aber mit extra großem Außendurchmesser – schützen Kinder vor schlimmeren Verletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar und damit leichter zu reinigen.können gut von kleinen Händen und mit geringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennen jüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel.

zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größen verhindert Stürze durch Überdrehen des Lenkers und macht das Fahren sicherer.garantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund, geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sichtbarkeit. headtopics.com

- Zahlreiche, kreative Projekteinreichungen bei deutschlandweitem Schulwettbewerb „Kommt-in-die-Gänge“ von woom in Kooperation mit GEOlino Im August ging der Schulwettbewerb „Kommt-in-die-Gänge“, ausgerufen vom internationalen Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom in Kooperation mit GEOlino, zu Ende. Drei besonders innovative ...

- In der Europäischen Mobilitätswoche (16. – 22. September) unterstützt woom das Alltagsradeln von Kindern und Familien mit besonderen Aktionen. Die Europäische Mobilitätswoche ist die größte Initiative für nachhaltige Verkehrspolitik in Europa – mit einer Vielzahl von Events organisiert von Städten, Gemeinden, Unternehmen und NGOs. Auch in diesem Jahr mit zahlreichen Aktionen dabei: der ... headtopics.com

