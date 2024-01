Wolfsrisse in der Region häufen sich – Jagdexperte sagt: «Wir müssen uns nicht mit einer Regulierung beschäftigen» Im Aargau hat ein Wolf Ende des letzten Jahres wohl mehrere Schafe gerissen. Auch in Deutschland sind nahe der Grenze zum Aargau zwei Rinder gerissen worden. Was bedeutet das eigentlich für die Zusammenarbeit beider Länder? Zumindest in einem Fall in Rothrist wurde der Wolf als Übeltäter identifiziert, wie entnommene DNA-Proben zeigen.

Besonders tragisch dabei, die acht Tiere waren trächtig. Der Schaden für den Schafshalter belief sich dort auf rund 15’000 Franken. Schnell wurden Forderungen laut, den Wolf abzuschiessen oder gar auszurotten.Es war der erste bekannte Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren. Es sei demnach damit zu rechnen, dass es erst im Mai 2024 wieder Nachwuchs geben wird, teilt Felix Böcker, Leitung Fachbereich Monitoring der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) gegenüber Im Jahr 2015 war der erste Wolf wieder in Baden-Württemberg nachgewiesen worden, das Tier stammte aus der Schwei





