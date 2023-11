Wölfe dürfen künftig auch präventiv abgeschossen werden

Derzeit sind in der Schweiz gemäss Angaben des Bundes 32 Wolfsrudel mit insgesamt rund 300 Wölfen unterwegs. Im Jahr 2020 waren es noch elf Rudel mit gut 100 Wölfen gewesen. In der Folge ist auch die Zahl der gerissenen Nutztiere gestiegen: von 446 im Jahr 2019 auf 1480 im vergangenen Jahr.

Auch mit dem revidierten Jagdgesetz bleibe der Wolf eine geschützte Art, hält der Bundesrat fest. «Nur in begründeten Fällen» dürften die Kantone ganze Rudel entfernen.

20MIN: «Präventive Regulierung»: Bundesrat Rösti gibt Schweizer Wölfe zum Abschuss freiDer Bundesrat setzt einen Teil des revidierten Jagdgesetzes in Kraft. Wölfe können ab dem 1. Dezember präventiv geschossen werden. Umweltminister Albert Rösti informiert in einer Medienkonferenz.

BZBASEL: Tausende Wildtiere kommen auf der Strasse ums Leben, auch der finanzielle Schaden ist hochZwischen Anfang Oktober und Ende Dezember gibt es die meisten Unfälle mit Wildtieren. Einige Kantonen sind stärker von Kollisionen mit Rehen, Hasen oder Wildschweinen betroffen als andere.

SRFNEWS: Regulierung der Wolfsbestände - Wölfe dürfen künftig auch präventiv abgeschossen werdenArchiv: Neue Jagdverordnung soll präventiven Wolfsabschuss ermöglichen

BAZONLINE: Studie mit 2886 Schweizer Männern: Starker Handykonsum kann der Fruchtbarkeit schadenMänner, die häufig ihr Mobiltelefon nutzen, haben weniger Spermien. Das zeigt eine gross angelegte Studie des Swiss TPH in Basel und der Universität Genf. Untersucht wurde auch, ob der Aufbewahrungsort des Handys dabei eine Rolle spielt.

20MIN: Schweizer Studie: Handystrahlen könnten der Spermienqualität schadenMobilfunkstrahlung kann der Spermienqualität schaden, so Forschende der Universität Genf und des Swiss TPH. Intensive Nutzer haben weniger Spermien.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

