Wolfabschuss: Walliser Jäger kreuzen bereits ihr Rudel an

Rund 300 Tiere leben derzeit hier. Geht es nach den Plänen des Bundesamts für Umwelt (Bafu), soll neu über die Hälfte geschossen werden. Der «Blick» hatte die Pläne des Bafu im Sommer publik gemacht. Noch war es ein Entwurf. Doch die Aufregung blieb, viele Fragen blieben offen.

Auf dem Dokument ist zu sehen: Drei Kursdaten sind fixiert. Und es kann bereits angekreuzt werden, welches Rudel ins Visier der Jägerinnen und Jäger genommen werden soll. «Meute de Nanz»? Oder: «Meute du Chablais»? Sieben Wolfsrudel leben derzeit im Wallis. Die Personen mit Jagdschein teilen sich die Rudel nun unter sich auf.

Das ist pikant. Es zeigt, dass bei der Wolfsregulation der Paradigmenwechsel bereits stattgefunden hat. Denn neu können ganze Rudel ausgelöscht werden. Für Umweltverbände ein Skandal. Für betroffene Bauern ein Entscheid, der das Wolfsproblem endlich aktiv angeht.

Im Dezember 2022 übernahm Albert Rösti das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Verkehr (Uvek) von der SP-Politikerin Simonetta Sommaruga. Rösti gilt als bauernnah. Knapp ein Jahr später macht der SVP-Mann beim Wolf vorwärts.

Wie weit er tatsächlich bei der Regulation gehen wird, wird sich zeigen. Sicher ist: Für viele Wölfe wird es künftig keinen Platz mehr in der Schweiz geben.

